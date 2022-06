brutta-mazzata-per-antonella-clerici,-il-destino-si-accanisce:-doloroso-annuncio-sui-social

Non c’è pace per Antonella Clerici. La conduttrice ha subito una seconda importante perdita proprio nel giro di pochissimi giorni

Regina dell’orario del pranzo della Rai, Antonella Clerici è ormai una presenza fissa nei palinsesti invernali. I suoi programmi dedicati al cibo e alla cultura culinaria sono il sottofondo di molti pranzi italiani, poiché intrattengono con leggerezza e informano con cura e attenzione.

Nelle ultime settimane, però, per Antonella Clerici non c’è stata pace. A un grande lutto se n’è susseguito un altro, a marchiare di ulteriore tristezza un periodo già difficile a livello emotivo. Ecco cosa sta succedendo.

Antonella Clerici affranta, è successo di nuovo

Oltre ai programmi dedicati al cibo e alla cultura culinaria, Antonella Clerici si è sempre dedicata anche alla musica e al canto. Nel 2010, infatti, ha condotto il Festival di Sanremo con il trionfo di Valerio Scanu e, nello stesso anno, ha condotto la terza edizione di “Ti lascio una canzone“, talent show incentrato sulla musica i cui concorrenti erano ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Andando a tempi più recenti, invece, Antonella Clerici ha approfondito la sua esperienza in ambito musicale con “The Voice Senior”.

Il programma, uno spin-off del format “The Voice of Italy”, prevede che i concorrenti, tutti dai sessant’anni in su, si esibiscano di fronte alla giuria bendata e, se riescono a farsi scegliere, entrino a far parte del talent show. Le due edizioni sono state entrambe condotte da Antonella Clerici e hanno riscosso un buon successo; a trionfare sono stati Erminio Sinni nella prima ed Annibale Giannarelli nella seconda.

Nelle ultime settimane, però, purtroppo se ne sono andati ben due dei concorrenti del talent show di Antonella Clerici. Il primo è stato Paolo Benedetti, che la conduttrice ha ricordato sui social con un post con una semplice scritta: “Ciao, grande senior“. La seconda, invece, risale a poche ore fa. Si tratta di Laura Grey, l’ottantunenne che Antonella ha salutato con parole dolci:” “Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea”.

La concorrente, passata a miglior vita per causa ancora da capire, si era fatta conoscere partecipando al Festival di Napoli e, in tutta la sua vita, aveva girato l’Italia con le sue canzoni napoletane. Il suo carattere e la sua voce avevano conquistato tutto il pubblico di Rai1 nonché Antonella Clerici, che sta vivendo un vero e proprio momento di dolore.

