ancora-rincaro-prezzi:-prendi-subito-questi-provvedimenti-se-non-vuoi-avere-una-mazzata

Attenzione al rincaro prezzi: segui questi trucchetti salva-portafoglio per arrivare tranquillamente a fine mese.

Le circostanze attuali e l’incombente conflitto in seno all’Europa hanno avuto un gravissimo contraccolpo per le tasche degli italiani. Se i prezzi di diesel e benzina stanno volando alle stelle, anche nei supermercati la situazione non è migliore. Molto spesso spendiamo il doppio, per accumulare nel carrello la metà di quanto collezionavamo fino a qualche mese addietro.

Anche sul fronte bollette domestiche la situazione non è certo rosea: arrivare a fine mese si rivela sempre più un’impresa per milioni di famiglie. Scopriamo come imparare a risparmiare, facendo attenzione ad alcune semplici accortezze.

Combattere il rincaro prezzi si può: ecco il vademecum del consumatore consapevole

Il risparmio parte sempre dalle abitudini quotidiane: una volta appurato questo, basterà adeguarci a piccoli aggiustamenti alla nostra routine di tutti i giorni. Innanzitutto poniamo attenzione all’uso dei nostri elettrodomestici. Sarebbe buona regola utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico, in modo da scongiurare sperperi inutili. È inoltre buona norma metterli in funzione dopo le 23.00, orario in cui solitamente le compagnie elettriche abbassano il prezzo del consumo di energia. Anche il rito dello stiro solitamente implica elevati consumi di elettricità: avete mai provato il ‘metodo della nonna‘? Basterà semplicemente sbattere i panni e la biancheria lavati con vigore, per poi appenderli con cura a delle grucce, e lasciarli asciugare all’aria aperta. Provare per credere: minimizzerete le grinze sui tessuti, evitando anche l’esposizione al calore del ferro!

L’acqua rappresenta un bene essenziale per la sopravvivenza dell’uomo e dell’intero pianeta: anche piccoli accorgimenti anti-spreco possono fare la differenza in bolletta! Chiudere l’acqua mentre si strofinano i denti con il dentifricio ci permette di risparmiare ettolitri altrimenti vanamente erogati. Lo stesso vale, ad esempio, quando si detergono piatti e stoviglie: riempire il lavabo con l’acqua necessaria a sgrassarli ci permette in seguito di provvedere ad un rapido risciacquo sotto il getto corrente.

Il giardinaggio rappresenta per molti un’attività distensiva e molto gratificante: potete cominciare a tenere anche sul vostro balcone un piccolo orto botanico da cui attingere, senza ricorrere sistematicamente agli acquisti in supermercato. Se non avete il pollice verde, potete cominciare con alcune piante assai resistenti e di largo impiego, come ad esempio il basilico e il peperoncino. Potete inoltre coltivare in vaso anche lattuga, pomodori, agrumi, aglio e fragole: ai benefici dell’attività outdoor si combinerà anche la soddisfazione di consumare cibi… a centimetro zero!

