“The Green Escape”: la campagna di crowdfunding per “giocare alla sostenibilità” nelle scuole

Si chiama “The Green Escape” ed è uno dei progetti più originali fra i quattro recentemente lanciati sulla prima piattaforma italiana di crowdfunding Produzioni dal Basso da “Bicocca Università del Crowdfunding”. La campagna punta a raccogliere 10mila euro per la realizzazione di una “escape room” il cui tema centrale è la sostenibilità, pensata per ragazzi e ragazze tra i 9 e i 12 anni che usando la logica e il lavoro di squadra dovranno risolvere una serie di enigmi per trovare la via di uscita. Un modo per coinvolgere e, al tempo stesso, trasmettere conoscenze ai giovanissimi per far sì che diventino, a loro volta testimonial, in famiglia, di buone pratiche.

I partecipanti si troveranno immersi in ambienti quotidiani come la cucina di casa o la corsia di un supermercato dove saranno chiamati a compiere scelte concrete basate sui valori della sostenibilità. Usciranno dalla escape room più consapevoli dell’urgenza dei problemi ambientali ma anche delle soluzioni.

Come molti educatori e insegnanti sanno per esperienza – spiegano gli ideatori della campagna -, l’apprendimento basato sul gioco è sempre più rilevante in ambito pedagogico: l’approccio learning by doing (imparare facendo) permette di potenziare la didattica tradizionale promuovendo gioco di squadra, coinvolgimento e divertimento. Per questo motivo, musei e festival hanno introdotto l’esperienza dell’escape room come parte del loro percorso.

Pronta a sostenere il progetto “The Green Escape” al raggiungimento del 50% del target è la Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha stretto una partnership con BiUniCrowd per valorizzare iniziative finalizzate alla sostenibilità ambientale, intesa come mobilità sostenibile, come contenimento dei consumi energetici e di materiali e come formazione dei bambini rispetto al tema della cura del Pianeta.

Con il ricavato di questa raccolta fondi verranno allestiti gli ambienti, progettato il gioco e costruite le scenografie per offrire questa originale esperienza a ragazze e ragazzi della zona Nord di Milano. Al raggiungimento dell’obiettivo sarà possibile offrire “The Green Escape” per tre mesi, durante l’anno scolastico 2022/23, ad almeno 120 classi delle scuola della zona Nord Milano, con il potenziale coinvolgimento di oltre 2400 studenti.

