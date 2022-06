Stroncatura brutale per Alberto Matano, è bufera sul conduttore: “Un egocentrismo immenso!”

Doccia fredda per il conduttore Alberto Matano, dilaga lo scontento tra gli spettatori: le previsioni vanno in una sola direzione.

Nelle ultime settimane i vertici RAI hanno dovuto affrontare ripetute ondate di indignazione popolare. La prima a finire nella bufera è stata la storica mattatrice Mara Venier. La conduttrice veneta, da anni al timone di “Domenica in”, è stata tacciata di fare da eco ripetitore per le nuove proposte della piattaforma Prime Video nel suo salotto televisivo.

L’ultimo episodio ha coinvolto l’imprenditore Gianluca Vacchi, il cui documentario “Mucho mas” ha appena visto la luce nel servizio streaming di Amazon. Il polverone al riguardo non ha fatto in tempo a calmarsi, che già una nuova bufera imperversa su di lei, nonché sul collega Alberto Matano: vediamo cos’è accaduto.

Il matrimonio di Alberto Matano nell’occhio del ciclone: vediamo perché

Alberto Matano ha recentemente annunciato che a breve convolerà a nozze con il compagno Riccardo: ad officiare la cerimonia sarà proprio l’amica di una vita Mara Venier. Il conduttore stesso, durante i saluti finali per il fine stagione de “La vita in diretta”, si è lasciato andare ad un monologo a beneficio degli spettatori. Il suo soliloquio è stato percepito da molti come egoriferito e autocelebrativo. Alberto Matano ha infatti accennato alla sua unione col compagno, concludendo con un eloquente: “L’amore vince sempre!“.

Anche la collega e amica Mara Venier ha accennato ad Alberto Matano durante il suo discorso di commiato per la pausa estiva di “Domenica in”. Lo scambio di reciproche citazioni ha urtato diversi spettatori, che serbano in proposito una tesi ben precisa. Secondo molti utenti, infatti, il matrimonio di Alberto Matano occuperà sin troppo spazio nel palinsesto di RAI, arrivando a saturare i contenuti della rete ammiraglia. Ecco un esempio: “Matano ha soddisfatto l’ego di Mara, scegliendola come ufficiale di Stato per le nozze. Ecco perché sono diventati amici, entrambi hanno un egocentrismo immenso!“.

E ancora: “Preparatevi, il servizio pubblico pagato da noi fra qualche giorno si trasformerà nella telecronaca h24 del matrimonio in questione, con spin-off in ogni programma Rai (specie Rai1) per varie settimane. Da far impallidire anche i matrimoni di Grace Kelly e Diana Spencer!“.

Preparatevi, il servizio pubblico pagato da noi fra qualche giorno si trasformerà nella telecronaca h24 del matrimonio in questione, con spin-off in ogni programma Rai (specie Rai1) per varie settimane. Da far impallidire anche i matrimoni di Grace Kelly e Diana Spencer — VigilanzaTv (@VigilanzaT) June 5, 2022

E voi che ne pensate?

