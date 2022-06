notizia-pessima-per-ilary-blasi,-programma-rovinato:-decisione-sconcertante-di-mediaset

Pessime nuove per Ilary Blasi: il suo progetto in Mediaset potrebbe avere vita breve, delusione alle stelle per i fan.

La conduttrice romana Ilary Blasi è nelle ultime ore in un vortice di rumors incontrollabili. Il suo survival-game “L’Isola dei Famosi”, nonostante si riconfermi un successo di riscontri sui social, si è dimostrato piuttosto deludente a livello di share attivo.

Nonostante la scelta di estendere il format ambientato in Honduras fino al 27 giugno, sembra che i vertici di Mediaset abbiano in programma un destino piuttosto tranchant per il reality. Vediamo di che si tratta.

Stop a l’Isola dei Famosi, colpo basso a Ilary Blasi?

La notizia bomba è trapelata dal portale “Pipol TV” con un post su Instagram. Secondo la nota piattaforma di gossip e anticipazioni, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di troncare lo storico reality di Canale 5.

Annuncia “Pipol TV”: “Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’ Isola dei famosi targata Mediaset. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti? Di certo c’è che l’unico reality, in onda su canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il Gf Vip.“.

Sembra perciò che il futuro del format sia irrimediabilmente compromesso, almeno sulle reti di Pier Silvio Berlusconi. Non si esclude, però, che i diritti del reality siano ceduti a RAI, che ben prima della concorrenza aveva proposto la versione originale de “L’Isola dei Famosi”. Si trattava dello show “Survivor“, che prevedeva, al pari del gemello, la permanenza di un cast prescelto su un atollo deserto. “Survivor”, andato in onda nel 2001, non aveva però riscosso il successo sperato, ed era stato epurato dopo la prima edizione.

Un’altra ipotesi sul piatto è che “L’Isola dei Famosi” sia assorbita dal colosso Sky, perennemente alla ricerca di format innovativi e di largo impatto mediatico. In ogni caso, la cancellazione dal palinsesto Mediaset de “L’Isola” potrebbe far spazio a nuovi progetti, inclusi alcuni eccellenti ritorni, come ad esempio il gioco di strategia “La Talpa”.

La decisione del Biscione non è ancora stata ufficializzata: attendiamo perciò di conoscere ulteriori dettagli circa la sorte della creatura di Ilary Blasi.

