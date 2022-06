“Non è vero!”: Maurizio Costanzo scatenato, difende il collega a spada tratta

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show non si è trattenuto e, alle pesanti parole di un ospite, ha mostrato tutto il suo disappunto. Ecco cos’è successo

Il giornalista e conduttore, da anni uno dei pilastri delle interviste targate Mediaset, cura anche diverse rubriche su giornali di gossip e tv. Uno di questi è Nuovo, dove negli ultimi giorni Maurizio Costanzo si è lasciato andare in un commento di totale difesa di un collega.

La risposta è stata secca e pungente, così come la provocazione del lettore, che ha accusato un suo storico collega di televisione di fare un lavoro dedito al trash. Ecco cos’è successo.

Maurizio Costanzo non ci sta e risponde

Il conduttore del “Maurizio Costanzo Show” ha voluto schierarsi e prendere le difese di un collega. Nella sua consueta rubrica su “Nuovo”, un lettore da Savona ha pesantemente criticato Paolo Bonolis e il lavoro da lui svolto. “Vorrei sapere perché una persona colta e preparata come Bonolis continui a fare televisione così trash“, ha scritto. Il giornalista, marito di Maria de Filippi, ha però voluto difendere il collega a spada tratta, poiché conosce internamente le dinamiche della televisione, ambiente in cui lavora da tutta la vita.

Costanzo, infatti, ha scritto senza mezzi termini tutto ciò che pensa sia di Bonolis, sia del tipo di televisione che lui propone. Da qualche settimana, infatti, il conduttore ha chiuso il programma “Avanti un Altro” per concedersi una vacanza e per prepararsi per l’anno prossimo. “È un programma leggero, non trash” ha replicato Maurizio Costanzo, senza paura. Secondo il giornalista, infatti, fare ironia è spesso molto più difficile che fare programmi seri.

“Far ridere e intrattenere può essere più difficile che fare programmi seri” ha poi scritto, in difesa del collega. Non a caso, infatti, Paolo Bonolis ha collezionato negli anni programmi di enorme successo. A fianco del suo storico braccio destro Luca Laurenti, riesce a portare nelle proprie trasmissioni leggerezza e intrattenimento, punti fissi della programmazione di Mediaset e storico rivale dei game show della Rai.

Nelle ultime settimane, poi, molto si è detto in merito a Paolo Bonolis e al suo futuro in televisione. Sembra, infatti, che sia in cantiere una nuova edizione di “Ciao Darwin!”, lo storico programma degli schieramenti e delle sfide. Chissà se questo tanto atteso ritorno verrà confermato, nelle prossime settimane: i fan del conduttore esploderebbero di gioia.

