mercedesz-henger-che-paura:-in-studio-arriva-lei,-scintille-pronte-a-colpirla

Tutto pronto per la diretta di stasera dell’Isola dei Famosi, ma lo sarà anche Mercedesz Henger? Si annunciano scintille dallo studio.

Finalmente stasera ci sarà la nuova diretta dell’Isola dei Famosi ma sarà pronta Mercedesz Henger per quello che le aspetta? Vediamo insieme che cosa potrebbe succedere tra poche ore su Canale 5.

Ilary Blasi torna dopo una settimana a farci compagnia con il reality di Canale 5 L’isola dei Famosi. C’è grande attesa per sapere come sarà vestita stasera Vladimir Luxuria e ce n’è altrettanta per vedere come se la caveranno i naufraghi alle prese con le recenti polemiche.

In una settimana ne sono successe davvero di cotte e di crude, più crude che cotte a onor del vero, perché i naufraghi hanno dovuto fare a meno del fuoco per 24 ore a causa di un provvedimento preso dallo spirito dell’isola.

Dopo i soliti scontri sul cibo Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger continuano ad avvicinarsi ma ancora non é scattata la scintilla. Tavassi ha messo da parte i pregiudizi verso la Henger e sembra darle una seconda chance e intanto lei dai suoi confessionali appare sempre più coinvolta dal fratello di Guendalina. Quest’ultima non sarà in studio per tifare per il fratello ma alcune indiscrezioni rivelano che potrebbe esserci ospite una persona molto vicina a Edoardo, pronta a confrontarsi con la Henger. Di chi si tratta?

Mercedesz Henger: l’assalto pronto dallo studio?

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Edoardo Tavassi e del suo passato. Un’intervista recente di Diana del Bufalo, sua ex fidanzata, ha rivelato che i due sono ancora in ottimi rapporti e anzi tra loro esisterebbe un legame molto speciale.

Oltre al grande affetto ci sarebbe tra Edoardo e Diana un grande istinto di protezione, per cui sono in molti a pensare che potrebbe esserci proprio lei a scontrarsi con la Henger e a verificare se le sue intenzioni con Edoardo siano davvero sincere.

La Henger però si trova a rischio di finire in nomination e se Ilary volesse proporre questo faccia a faccia, potrebbe influenzare le scelte dei naufraghi. Per molti sia in Honduras che in Italia, Mercedesz non sarebbe del tutto limpida e ormai si gioca a smascherarla. Sarà la stessa Henger con i suoi sentimenti e le sue azioni a far capire al pubblico la sua onestà.

