Imboscata contro Edoardo Tavassi, lo assaliscono senza pietà: “Rosicone, non gli si può dire niente!” [VIDEO]

Frecciatina in piena regola per il naufrago Edoardo Tavassi: a poche ore dalla diretta l’attacco inaspettato dell’influencer.

Il prossimo prime time si preannuncia decisamente infuocato. Mentre gli animi dei naufraghi sono sempre più esacerbati dalla fame e dalla proibitive condizioni climatiche, la produzione ha escogitato un ulteriore diversivo per il cast.

La puntata di questa sera segnerà l’attesissimo ingresso delle recidive Soleil Sorge e Vera Gemma: l’esplosiva coppia ha già rivelato di serbare l’obiettivo di sconvolgere ulteriormente gli equilibri a Playa Rinovada. Lo conferma anche una recente intervista a poche ore dall’approdo a Cayo Cochinos, rilasciata proprio dalle due esuberanti bionde.

Soleil e Vera contro Edoardo Tavassi… e non solo!

Gli autori de “L’Isola dei Famosi” hanno organizzato un breve meeting con Vera Gemma e Soleil Sorge, al fine di raccogliere le loro opinioni circa i futuri compagni di avventura. Le loro dichiarazioni hanno comprensibilmente aumentato l’hype e le aspettative circa il loro ingresso: vediamo i loro giudizi più tranchants.

La produzione ha chiesto loro chi, tra i naufraghi di Playa Rinovada, fosse il più ‘rosicone‘ del gruppo. Vera Gemma non ha mostrato esitazione: ha infatti puntato il dito con decisione verso Edoardo Tavassi. “Lui scherza con tutti, però non gli si può dire niente!“. Anche Soleil ha concordato con fermezza: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje, Bro!“. Le affermazioni dell’influencer stridono con quanto dichiarato invece da Guendalina Tavassi nello studio di “Pomeriggio 5”. Secondo l’ex naufraga, infatti, il fratello serberebbe una profonda cotta proprio nei confronti dell’ex gieffina.

Le due future naufraghe non si sono certo arrestate a dispensare opinioni su Edoardo: hanno infatti compilato una lista dei personaggi a loro avviso più inutili del format. “Ufff, quanti! Nick Luciani, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo! Chi più ne ha, più ne metta!“, ha dichiarato Soleil. Vera Gemma ha poi aggiunto anche il nome di Luca Daffrè, salvo poi ricredersi: “No, vabbè, Luca non è tanto inutile, se non altro è un bel vedere per gli occhi… Se non altro è utile per gli occhi!“. In conclusione, Soleil e Vera hanno le idee ben chiare circa la loro missione a Playa Rinovada: “Appena entreremo, le lingue avvelenate siamo noi!“.

E noi non abbiamo alcun dubbio in merito!

