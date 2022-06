grazie-all’app-store-sono-stati-creati-oltre-85-mila-posti-di-lavoro-nel-2021

E sempre nel 2021, sono stati tanti i team di sviluppo che hanno deciso di affacciarsi nell’App Store e sfruttarlo come canale per distribuire le loro app. Di questi, il 24% sono situati in Europa, il 23% in Cina e il 14% negli Stati Uniti d’America con una crescita dei developers emergenti, dal 2019, del 40% nel Regno Unito e di oltre il 25% in Germania.

Offrendo una vetrina in ben 175 mercati di tutto il mondo, si prospetta come una valida opportunità per farsi conoscere ad un pubblico sempre più vasto e non è un caso se ben 4 download su 10 – il 40% – delle applicazioni sarebbero stati effettuati da utenti residenti in una nazione diversa da quella dello sviluppatore.

Infine, è anche grazie all’App Store Foundations Program, il programma offerto dalla società di Cupertino per fornire agli sviluppatori selezionati un supporto per realizzare app migliori, ad aver aiutato gli imprenditori italiani affiancando oltre 50 sviluppatori e sviluppatrici nostri connazionali, con un aumento di quasi il 50%.