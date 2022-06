“Di ritorno dal trekking” e poi questa foto: come si presenta in studio la Gentili, telespettatori in tilt | Guarda

Veronica Gentili al timone di Controcorrente. La conduttrice di Rete 4 intrattiene i telespettatori anche domenica 5 giugno. Prima di andare in onda però la conduttrice ha voluto svelare il look della serata. Senza dimenticare l’ironia. Ecco infatti che la Gentili pubblica su Instagram uno scatto a pochi minuti dalla diretta e che la vede vestita con un attillato tubino turchese. Da qui il commento a corredo: “La fata turchina torna dal trekking“. Inutile dire che l’outfit è piaciuto ai suoi ammiratori, che subito si sono complimentati: “Complimenti”, “Che fata turchina”, “Dopo il trekking riesci pure a fare la trasmissione. Come mi sento vecchio!”. E ancora: “Realizzi i desideri allora”.

Come promesso, la Gentili pochi minuti dopo si mostra davanti allo schermo con il tubino color turchese. Per la gioia dei suoi tantissimi telespettatori. “Il lavoro chiaramente – aveva detto qualche tempo fa commentando il suo successo -, quando lo ami e quando è così intenso, te lo porti sempre dietro, a casa. Lavori, leggi, studi, guardi e mangi politica fino all’esasperazione. A volte – purtroppo – chi sta al tuo fianco e vive con te deve avere un enorme pazienza”.

Nonostante i grandi impegni la conduttrice non dimentica la propria vita privata: “Poi però cerchi di farti perdonare nel resto del tempo, tenendo delle finestre comunque in cui preservi la tua vita privata. Anche perché, se poi non ti nutri un po’, sia dal punto di vista emotivo che culturale non hai più niente da dire o da dare”.