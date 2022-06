Bonus vacanze 2022: c’è un modo per averlo ma non lo conosce nessuno

Nonostante non sia stato prorogato per il 2022, c’è un modo per ottenere il bonus vacanze. Ecco come averlo e come risparmiare

Il governo non ha prorogato il Bonus Vacanze, il provvedimento che consentiva alle famiglie di avere degli sconti sulla prenotazione di strutture al mare o in montagna per le proprie ferie. Questo sta rallentando molti nuclei nella scelta di andare in vacanza poiché, sommato anche ai rincari che hanno colpito anche quel settore, la spesa è ingente.

Nelle ultime ore, però, è stato rivelato un modo per ottenere sconti e agevolazioni per andare in vacanza. Il segreto è conosciuto da pochi, eppure il bacino di utenti che potrebbe usufruirne è immenso: ecco come si fa.

Bonus Vacanze: basta la applicazione IO

L’anno scorso, il bonus vacanze compreso nel Decreto Aiuti del 2020 consisteva in un contributo fino a € 500 utilizzabile nella prenotazione di villaggi, campeggi, alberghi, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Per averlo era necessario presentare l’ISEE e doveva essere inferiore a €40.000; la somma ricevuta dipendeva dal numero di persone che componevano il nucleo famigliare. Per ottenerlo era necessario avere l’identità digitale SPID e la carta d’identità elettronica.

Nonostante questa scelta abbia riscontrato molto successo nella cittadinanza italiana, per il 2022 il governo ha deciso di non prorogare questo bonus. In realtà, però, esiste un modo per avere delle agevolazioni nella prenotazione delle vacanze: si tratta della Carta Giovani Nazionale. Questa, pensata per tutti gli under 36, si ottiene tramite l’App IO in modo completamente gratuito. I partner economici di questo progetto sono le aziende pubbliche e private, nonché i brand internazionali: aderendo al progetto, propongono sconti e vantaggi per tutti i giovani under 36 in ogni ambito.

I settori in cui si possono trovare degli sconti sono moltissimi, dalla cultura e il tempo libero sino alla mobilità sostenibile e i viaggi. Tramite il sito ufficiale http://www.giovani2030.it, infatti, si può scoprire come ottenere questa Carta Giovani Nazionale, che al suo interno contiene tutte le offerte e i rispettivi coupon di sconto che si possono ottenere. Gli sconti non dipendono dall’ISEE e dal reddito del singolo, per cui hanno come unica limitazione quella anagrafica.

Gli sconti previsti per le vacanze e per la prenotazione di strutture, voli e viaggi possono andare da un minimo del 5% sino a vantaggi del 50%. Per scoprirli, se si rispetta il criterio dell’età, basta seguire gli step e scaricare la propria Carta Giovani Nazionale.

The post Bonus vacanze 2022: c’è un modo per averlo ma non lo conosce nessuno appeared first on Ck12 Giornale.