scherzo-malefico-per-katia-ricciarelli,-vogliono-anche-il-suo-nemico:-lei-pronta-a-scatenare-la-faida

Sta sfumando la nuova occasione di Katia Ricciarelli. Lo scherzo malefico per la soprano potrebbe finire con un rifiuto clamoroso.

Per Katia Ricciarelli si tratta davvero di uno scherzo malefico ed è quasi incredibile che stia succedendo davvero. Vediamo insieme che cosa sta accadendo alla soprano nelle ultime ore.

Katia Ricciarelli è l’ex gieffina di cui ancora si parla moltissimo. Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5 pare che le sue divergenze con Alfonso Signorini siano insanabili. A conferma di questo le indiscrezioni rivelano da settimane il suo coinvolgimento in RAI. Carlo Conti l’ha contattata personalmente e la soprano ha risposto all’invito. Le sue dichiarazioni ufficiali più recenti avevano lasciato intendere che la Ricciarelli avrebbe accettato la proposta di Carlo Conti per entrare nel cast di Tale e Quale Show.

Il conduttore infatti è già all’opera per preparare la prossima edizione del suo famosissimo show, che dovrà prevedere una giuria e tanti attori e cantanti in gara nei panni di altre star celebri. In queste ultime ore però è cambiato tutto improvvisamente e la Ricciarelli e sarebbe pronta a stracciare l’accordo.

Katia Ricciarelli: che sgarro alla soprano

C’è grandissimo fermento per la preparazione di Tale e Quale Show e il pubblico è in attesa delle conferme ufficiali. Katia Ricciarelli avrebbe dovuto assumere il ruolo di coach e giurata all’interno del programma, ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto. Il cast si sta disegnando piano piano e le voci sono sempre più insistenti e riguardano la conferma della partecipazione delle Principesse Selassié, insieme ad un altro ex partecipante del GF Vip.

Forse il nostro Alex ci sarà in programma tale e quale show 😍 @AXBproduction #AlexBelli pic.twitter.com/oqoNLxUWmN — SANTINA CALIRI ♥️💋♥️💋💕💋💓💝💕 (@santacaliri76) June 3, 2022

Stiamo parlando dell’attore Alex Belli che si è contraddistinto nella casa più spiata d’Italia per la sua chimica artistica con Soleil Sorge, che stava per avere conseguenze poco artistiche sul suo legame con Delia Duran.

É noto però che l’attore e la soprano non vadano per niente d’accordo nonostante i tentativi di riappacificazione da parte di Belli. I due ex gieffini non se le sono mandate a dire dentro la casa del Grande Fratello e presumibilmente non lo farebbero nemmeno nello studio di Rai 1. Per questi motivi Katia sarebbe pronta a scatenare la faida se Alex Belli fosse ufficialmente confermato nel cast. Per lei sarebbe come avere un nemico in casa e il suo rifiuto appare così molto probabile.

The post Scherzo malefico per Katia Ricciarelli, vogliono anche il suo nemico: lei pronta a scatenare la faida appeared first on Ck12 Giornale.