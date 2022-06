Oroscopo Barbanera di lunedì 6 giugno: domani giornata al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La giornata è perfetta per i sentimenti. Per innamorarvi se non lo siete già, per rinnovare promesse, lanciarvi in appassionate dichiarazioni.

Toro (21/4 – 20/5) – Un altro carosello di emozioni con la Luna ostile a Urano e Saturno, che scombinano certezze acquisite, ma in cambio offrono diversi punti di riferimento.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Affrontate la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici vi ricaricano di entusiasmo.

Cancro (22/6 – 22/7) – Buono il livello di determinazione e di efficienza, ma l’amore oggi è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per credere in una sorpresa.

Leone (23/7 – 23/8) – Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva.

Vergine (24/8 – 22/9) – Il cuore si prende ahimè una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse. Le storie bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Grazie al favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura: ora più che mai avete bisogno dell’affetto, della stima e del conforto degli altri.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e spostamenti, siete in una botte di ferro.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Mantenetevi mentalmente flessibili, invece di irrigidirvi sulle vostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con il prossimo, partner in primis, non intestarditevi su faccende di poco conto, badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce.

Pesci (20/2 – 20/3) – Giornata riflessiva e profonda da spendere tranquillamente in famiglia o passeggiando in campagna. Ottima anche per iniziare una terapia olistica.

