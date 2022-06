“Non piangere!”: Samira Lui in crisi in diretta, il discorso è da brividi

Durante la puntata de L’Eredità di sabato sera, Samira Lui non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare a un’emozione incontrollata

Sabato 4 maggio è andata in onda la penultima puntata stagionale de L’Eredità. Da lunedì, infatti, tornerà “Reazione a catena” con Marco Liorni che, da quest’anno, occuperà ben sei mesi, allungandosi di tre rispetto alla canonica durata. Le puntate finali, si sa, son sempre ricche di emozione e di commozione, soprattutto per una squadra che non si sa se ritornerà, l’anno prossimo.

Nessuna certezza, infatti, per Flavio Insinna, Samira Lui e Andrea Cerelli in merito al proprio futuro. Proprio durante la diretta di sabato 4 maggio, la professoressa si è lasciata andare a un momento di evidente difficoltà emotiva: ecco cos’è successo.

Samira Lui sconvolge tutti

Questa attuale stagione televisiva de “L’Eredità” si sta per concludere. Si è trattata di un’edizione ricca di novità, come l’introduzione del primo Professore: Andrea Cerelli. Il modello si è inserito perfettamente all’interno del programma, imparando a lasciarsi andare a momenti divertenti ed anche a ironiche prese in giro.

Tra lui e Samira Lui si è creato un ottimo rapporto, fatto di risate, frecciatine e anche grande supporto. Andrea Cerelli, infatti, è entrato nel programma a metà corsa, andando a sostituire Ginevra Pisani, la Professoressa de L’Eredità che ha lasciato la trasmissione per un impegno lavorativo in teatro. Tra i due professori e il conduttore, Flavio Insinna, si è creato un clima rilassato e collaborativo, che ha reso la trasmissione un appuntamento fisso per molti telespettatori.

Durante la diretta di sabato 4 giugno, però, Samira Lui ha voluto prendere un momento tutto per sé per leggere una lettera da brividi. La Professoressa, infatti, ha voluto ringraziare Flavio Insinna e tutti gli autori e collaboratori dietro le quinte, per averle fatto vivere un’esperienza incredibile:

Nel 2017 stavo finendo il.madato in Friuli e tu eri arrivata prima in regionale miss Friuli..non a casa quell’ anno vinse la bellissima miss Trentino, tu terza ma il talento e bellezza l avevo già notato!Brava @lui_samira #leredità pic.twitter.com/P9uMdeP88t — Andrea Debiasi (@AndreaDebiasi5) June 4, 2022

A un certo punto, però, l’emozione l’ha travolta e Samira Lui non è riuscita a trattenere qualche lacrima. Flavio Insinna, quindi, le ha detto ironicamente: “Non piangere!“. Il conduttore, infatti, ha sottolineato il fatto che manchi ancora una puntata, quella di domenica 5 giugno. Per Samira, però, trattenere l’emozione sembrava impossibile e in tutto lo studio, come a casa, è arrivato tutto il suo riconoscimento e la sua fragilità.

The post “Non piangere!”: Samira Lui in crisi in diretta, il discorso è da brividi appeared first on Ck12 Giornale.