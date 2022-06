“ma-secondo-voi?!”:-lorella-cuccarini-replica-alle-accuse,-lancia-una-frecciatina-infuocata

La coach di canto di Amici21 non si trattiene e si lascia andare a parole decisamente pungenti. Lorella Cuccarini ha parlato, ecco cos’è successo

Dopo l’esperienza come coach di ballo durante l’edizione 2020/2021, Lorella Cuccarini è quest’anno passata al banco degli insegnanti di canto. A fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ha lasciato un segno molto importante in questa edizione di Amici di Maria de Filippi. Lei, infatti, è stata l’unica ad essere riuscita a portare in finale ben due dei suoi ragazzi: Sissi e Alex.

Nelle ultime ore, Lorella Cuccarini si è lasciata andare a una frecciatina infuocata. Questa volta, però, non è a causa degli altri insegnanti di canto o di ballo, ma per i fan. Ecco cos’è successo.

Lorella Cuccarini senza filtri, la risposta è decisa

La coach di canto di Amici21 è da sempre molto vicina a tutti i suoi alunni, sia di ballo che di canto. Il suo stile, che la collega Alessandra Celentano definisce “da mamma chioccia“, la identifica come una delle insegnanti più empatiche e più affettuose del programma. Questo, però, non risparmia ai suoi alunni anche rimproveri e commenti piuttosto duri, soprattutto fatti per spronarli a migliorare.

Nelle ultime ore, i suoi fan hanno ripetutamente taggato il suo account Twitter per chiederle di proteggere i suoi due finalisti, Alex e Sissi. I cantanti, dal talento indiscutibile, una volta usciti dal programma di Maria de Filippi si son trovati di fronte al mondo del lavoro, ampio e spesso imperscrutabile. I fan, quindi, hanno ripetutamente chiesto alla loro coach Lorella Cuccarini di tutelarli e guidarli, con fare anche insistente. “Lorella Cuccarini guardami i banditi, mi raccomando“, ha scritto un utente riferendosi proprio ad Alex e a Sissi, chiamati ironicamente banditi per le diverse violazioni al regolamento.

Lorella, dal canto suo, ha voluto rispondere a queste richieste con una frecciatina infuocata e spazzante:

Queste parole hanno rassicurato tutti i fan, che hanno commentato questo tweet con dichiarazioni di affetto e di amore:

Alcuni commenti, poi, lanciano anche una proposta pazzesca: “Lorella io lo so che li farai arrivare a Sanremo!“. Insomma, sembra che Lorella Cuccarini sia del tutto intenzionata a difendere e tutelare i talenti da lei scovati e coltivati, per portarli in alto e per aiutarli a trovare la propria strada.

