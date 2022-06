Lulù Selassié non crede alle sue orecchie, ancora una mazzata: rivelazione che fa male

Parole incredibili quelle dette su Lulù Selassié. La principessa del GF VIP è di nuovo al centro dei gossip, ma questa volta in un modo inaspettato

La principessa del GF VIP, che ha visto sua sorella Jessica trionfare nel reality di Canale5, sta vivendo settimane non facili. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia non è stato affatto facile, poiché ha dovuto affrontare ombre del proprio passato, discussioni accese e momenti di difficoltà.

Nelle ultime ore, però, Lulù Selassié è di nuovo al centro del turbine dei gossip. C’entra nuovamente Manuel Bortuzzo, ma le parole dette sono letteralmente spiazzanti e riaprono la ferita dolorosa e sanguinante della loro relazione. Ecco cosa sta succedendo.

Lulù Selassié, le sue parole sono incredibili

La principessa, dentro la casa del GF VIP, ha fatto conoscere ogni lato di sé. Di Lulù Selassié, infatti, è emersa l’incredibile fragilità, frutto anche di ciò che ha vissuto nel passato. Parallelamente, però, si è visto anche il suo carattere creativo ed eclettico, che sfocia anche in un’esteriorità forte e iconica. Dentro il GF VIP, Lulù si è innamorata fin dai primi giorni di Manuel Bortuzzo che, però, inizialmente non ricambiava.

Durante i mesi, poi, tra i due è sbocciato l’amore. Poche settimane dopo la finale del GF VIP, però, tutto il sogno è tramontato, con versioni molto diverse. Da un lato, Manuel sostiene che Lulù nella quotidianità si sia mostrata molto diversa rispetto a ciò che aveva visto nella casa. Dall’altro, invece, la finalista crede che Manuel sia stato convinto dalla propria famiglia a lasciarla.

Intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio per “Non succederà più“, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della storia d’amore che ha vissuto. Secondo le sue parole, ciò che i due han vissuto dentro la casa è stato travolgente e importante. Manuel Bortuzzo, infatti, ha così commentato la loro storia d’amore: “Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente”.

Questa frase è sicuramente d’impatto per Lulù Selassié, perché conferma l’estrema importanza della storia d’amore vissuta con il nuotatore. Questa stessa verità, però, riapre per lei una ferita molto dolorosa, poiché la principessa ha da sempre ammesso di aver completamente subito questa scelta. Chissà se tra i due si possa riaprire una parentesi, anche solo per i chiarimenti finali, o se queste frecciatine infuocate continueranno ad animare il gossip tra di loro.

