“da-tempo-attendiamo-la-morte-della-regina-elisabetta”:-l’agghiacciante-frase-che-si-abbatte-sul-giubileo-di-platino

L’età avanza anche per la Regina Elisabetta. Gli acciacchi dei suoi 96 anni l’hanno costretta a interrompere i festeggiamenti per il Giubileo di Platino. Nulla di nuovo, è la normalità secondo Natalia Aspesi che commenta così la decisione della sovrana di godersi i 70 anni di Regno fuori dai riflettori: “Questa sua assenza alla spettacolare messa nella cattedrale di Saint Paul, dove furoreggiavano i grandi cappelli delle mogli dei nipoti col petto pieno di medaglie come anche il figlio Carlo, è stata attribuita a un suo ovvio affaticamento”.

Eppure per la firma di Repubblica sotto c’è dell’altro: “Io penso anche a una sua scelta di volersene restare a casa, nel suo castello di Windsor, a godersi per una volta uno spettacolo della corona in televisione, lei ancora di più protagonista perché assente: magari seduta sul letto, sotto una fresca copertina, e con una scatola di cioccolatini al fianco e nessuno a romperle le scatole: paradiso”.

Ecco allora la frecciata ai chi sta a fianco alla Regina e spera di poter prendere il suo posto: “Da tempo si aspetta con dolente impazienza che muoia. Sono anni che i noiosi si chiedono perché non abdichi, perché non salti il figlio Carlo e passi il trono al nipote William, perché, defunto il centenario marito, non si ritiri in gramaglie come la regina Vittoria alla morte del suo amato Alberto; perché insomma non si tolga di mezzo, anche se è buio il futuro del pianeta”. Ma Elisabetta II cederà così facilmente? A vederla sembrerebbe proprio di no, quindi i gufi se ne facciano una ragione.