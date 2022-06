spesa-al-supermercato:-per-risparmiare-usa-questo-metodo-infallibile

Attenzione al rituale della spesa al supermercato: risparmiare è possibile, scopriamo tutti i trucchi del caso.

Negli ultimi tempi, anche fare la spesa si rivela una vera e propria missione: i prezzi stanno salendo alle stelle, e molto spesso ci ritroviamo a collezionare misere buste, per poi ritrovarci con il portafoglio svuotato.

Dietro alla routine della spesa alimentare ci sono anni e anni di studio del marketing: la disposizione di prodotti e corsie nei supermercati non è affatto casuale, come scopriremo. Esistono diversi trucchetti per tutelare il nostro tempo e denaro: scopriamo quali.

Spesa al supermercato: ecco le linee guida per il risparmio

I prodotti nei supermercati sono disposti secondo una strategia ben precisa: provate a farci caso. Se notate, all’altezza degli occhi del consumatore sono regolarmente presentati i prodotti di marca (e molto spesso i più costosi), in modo da favorirne l’acquisto. Basta scendere con lo sguardo per rintracciare prodotti a fascia prezzo più moderata e accessibile. Peraltro, si è scoperto che numerosi marchi affiliati alle catene di vendita propongono alimenti di ottima fattura, e che offrono un vantaggioso rapporto qualità-prezzo.

È inoltre indispensabile prepararci al rito della spesa a stomaco pieno: se affamati, ci ritroveremo a riempire inutilmente il carrello di tentazioni golose e poco durature nel tempo. Un’altra buona regola per tutelare il portafoglio è seguire in maniera certosina la lista precompilata da casa: se ci atteniamo ad essa senza concederci sgarri, difficilmente gonfieremo l’importo complessivo della spesa. Attenzione anche ai nostri piccoli: le strategie di marketing della grande distribuzione pongono caramelle e cioccolatini nei ripiani più bassi delle casse. Mentre si è in attesa del proprio turno in cassa, i bimbi facilmente cederanno alla tentazione di raccattare qualche dolciume extra. Diventa quindi necessario imporsi, sia per la salute dei piccoli, che delle nostre tasche: possiamo ricorrere anche ad un semplice escamotage, promettendo un gelato al termine del rituale.

Altri trucchetti salva-tasche

Consultate inoltre con anticipo i volantini concernenti le varie offerte programmate: potrete così effettuare scelte consapevoli ed economicamente vantaggiose, facendo anche scorta di prodotti a lunga scadenza. Pasta, scatolame, olio, detergenti: riempire lo sgabuzzino con questi beni ci aiuterà a gestire la spesa con maggiore elasticità. Molto spesso i commessi dei supermercati sono appositamente addestrati dai superiori per ruotare ciclicamente i prodotti più richiesti: questo comporta una maggiore ricerca da parte del consumatore. Esso dovrà infatti aggirarsi per molteplici corsie, e il rischio di incorrere in tentazioni aumenta notevolmente. Per non incorrere in questo rischio, conviene sempre richiedere l’assistenza di un addetto alle vendite, che ci indirizzerà a colpo sicuro verso il prodotto al momento ricercato.

