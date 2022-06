“pensaci!”:-proposta-bomba-per-carlo-conti,-candidatura-stratosferica-il-suo-show

Carlo Conti riceve una proposta senza precedenti: la famosa attrice lo sta corteggiando per il suo show.

Il conduttore Carlo Conti sta scaldando i motori per la nuova edizione del suo “Tale e quale show”, arruolando volti noti dello spettacolo e del costume italiani. Nelle ultime ore una nota attrice ha rivolto un appello esplicito al mattatore di RAI 1, candidandosi per l’inclusione nel cast del programma. Di chi si tratta?

Laura Chiatti a fianco di Carlo Conti nel “Tale e quale show”?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice umbra Laura Chiatti è intenzionata a calcare il palco dello show di Carlo Conti. La performer ha confessato le sue ambizioni al rotocalco “Diva e Donna”, edita da Cairo Editore. La Chiatti ha infatti ammesso: “Mi piacerebbe mettermi in gioco, vorrei cantare, gareggiare, non fare la giudice! Tale e Quale mi piacerebbe: Carlo, pensaci!“. L’attrice ha negli anni dato prova del suo amore per il canto, ed è pronta a sorprendere il pubblico del programma con intense esibizioni.

Ricordiamo che “Tale quale show” è prima di tutto una performance imitativa, ed è perciò necessario possedere dinamismo, grinta e capacità interpretativa. Al fianco dell’attrice potrebbe esserci anche la soprano Katia Ricciarelli, da lungo tempo corteggiata dai vertici RAI. L’emittente pubblica si è di fatto lanciata in una sfida aperta con la rivale Mediaset: nel format potrebbero comparire anche i volti di Alex Belli, nonché di Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè. Si vocifera inoltre che anche Davide Silvestri potrebbe prendere parte alla kermesse: il suo matrimonio è alle porte, ma l’attore non sembra avere in cantiere imminenti progetti cinematografici.

La bellissima Laura Chiatti nella giuria di Tale e Quale Show 🙂 https://t.co/OnhuE5QFqe — Spettacolo Fanpage (@spettacolo_fp) November 11, 2016

Lulù Selassie imita CARDI B ma anche Gue che l’ha notata e l’ha postata nelle sue storie !! La vogliamo a Tale e QUALE SHOW @CarContiRai #LULUXTALEEQUALESHOW @taleequaleshow#fairylu pic.twitter.com/uDfxFUJBR2 — Pressati193 🛋🧚‍♀️ (@panic193) May 10, 2022

Settembre sarà il mese della resa dei conti, in cui i due colossi dell’intrattenimento riprenderanno la schermaglia a suon di share: chi si aggiudicherà il record di ascolti? Il cast de programma sarà ufficializzato verso la fine dell’estate, fornendo così certezze agli spettatori trepidanti nell’attesa. Sicuramente la presenza di Laura Chiatti impreziosirebbe il palco del noto talent: Carlo Conti risponderà al suo appello?

The post “Pensaci!”: proposta bomba per Carlo Conti, candidatura stratosferica il suo show appeared first on Ck12 Giornale.