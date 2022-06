Oroscopo di domenica 5 giugno: come sarà questa bella giornata

Oroscopo di domenica 5 giugno: come sarà questa bella giornatao. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Tra rabbia e pentimento non si prospetterà una bella domenica… starà a voi scegliere la strada più giusta, se stare bene e non pensarci più o struggersi dietro qualcosa che ormai non farà più parte della vostra vita… non sarà poi così difficile decidere, occorrerà tirare fuori un po’ di propositiva caparbietà e, a fine serata, già non ci penserete più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Vi batterete affinché chi vi sta a cuore si accorgerà di voi… prima di tirare le somme siate certi di aver gestito la situazione nel migliore dei modi e chiedetevi il motivo del suo non cedere, forse troverete la risposta nella maniera più semplice, chiedeteglielo, avete già perso tempo prezioso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il successo non arriva, lo avete ad un passo e non riuscite a concretizzarlo. Approfittatene di oggi è domenica, giorno di riposo proficuo per la mente, vi metterà davanti a una serie di alternative, molte delle quali saranno un approfondimento a quelle già adottate, altre da vagliare, ma la spinta arriverà dalla fortuna, sarà un crescendo…

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Vi prefiggerete un obiettivo e questa volta lo raggiungerete costi quel che costi… v’impunterete a essere i primi in una faccenda professionale, solitamente non siete quelli dal divismo facile, ma siete arrivati a un punto dove sentirete il bisogno di affermarvi e uscire dal coro.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sarete irrequieti tanto da sembrare delle gocce vaganti di nitroglicerina… potrete sperare solo nella buona sorte e nella solerzia di chi avrete accanto, altrimenti questa volta non ve lo farete dire due volte, esploderete al mondo ogni vostro minimo malcontento.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avrete la conferma che tra voi e il coniuge o il partner ufficiale non scorra buon sangue… deciderete, se ancora riuscirete ad avere voce in capitolo, una pausa d’indispensabile riflessione. Vi disintossicherete da un atteggiamento troppo pressante…

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Imponetevi un giorno di riposo sarà necessario per la vostra salute… Scegliete una località di montagna vi ritemprerà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un weekend d’amore… tra incertezze e discussioni ritornerà il sereno nella coppia, sceglierete una località romantica vicino al mare per festeggiare una riappacificazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La domenica per chi non avrà impegni di lavoro sarà da passare tutta in famiglia… coinvolgete le persone care nei vostri progetti vacanzieri, scegliete una località trascorre un imminente periodo di ferie… Piccoli battibecchi per una maggiore collaborazione alle faccende domestiche.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Con fantasia e partecipazione sceglierete un modo per trascorrere il giorno di festa nel modo più piacevole… la vostra disponibilità sarà gradita dalle persone a voi care, famiglia, figli e coniuge sapranno ricompensarvi come gradite di più, affetto e partecipazione daranno un maggiore equilibri… progetti per la casa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sentimenti e passioni un gioco che saprete condurre benissimo… sarete irresistibili, fascino intrigante e coinvolgente, il tanto discusso spirito libero sarà magnetico, conquiste e innamoramenti coroneranno un periodo eccezionale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari pesciolini prendetevi una giornata di relax… senza programmi e nell’estemporaneità più totale dedicatevi a voi, oggi lasciate a casa pensieri e ansie, raggiungete il mare, vostra primaria fonte di energia, stasera dedicatevi all’amore, il partner dimostrerà la sua completa disponibilità.

