Oroscopo Branko di domenica 5 giugno: amore alle stelle per i fortunati. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cerca di andare avanti per la tua strada perché a volte essere perseveranti aiuta. Stai dimostrando di valere tanto e oggi, forse come non mai, sei attraente. Ed energico!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Forse, è arrivato il momento di risolvere un problema, di superare un ostacolo. Bene la forma fisica, stai migliorando dal punto di vista muscolare: non mollare proprio ora!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) -Hai tantissimi pensieri, troppe idee e progetti da portare avanti. Oggi, però, cerca di rilassarti, di concederti una pausa perché ne hai davvero bisogno. E il relax è meritato!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Hai un ottimo intuito e questo oggi ti aiuterà a superare le difficoltà. Stai andando bene, la strada che stai percorrendo è giusta: cerca di mantenere questa energia. E di essere sempre curioso!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Favoriti gli incontri con persone davvero speciali, che possono addirittura migliore la tua vita. Sei sensibile, ma anche molto energico e questo oggi ti aiuterà ad affrontare, nel migliore dei modi, la giornata!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Concediti una domenica di puro relax: devi rallentare un po’, sei sempre di corsa e questo non sempre è un bene. Cerca anche di fare chiarezza, di lasciarti alle spalle il passato: non puoi vivere di rimpianti!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cerca di fare chiarezza, di toglierti ogni dubbio. Sei di buon umore e hai anche un’ottima forma fisica, ma forse ora devi seguire una dieta corretta e dimenticare quello che hai fatto nel weekend!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Buone notizie: le tue idee stanno prendendo forma e questo sta aumentando la tua autostima. Sei stanco e forse devi rallentare un po’: cerca di usare l’energia che hai nel migliore dei modi, senza sprecarla!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei libero, spensierato, ti stai godendo la vita. E finalmente, direi. Cerca di concentrarti su quello che vuoi fare e di rilassarti: a volte pensare in grande è un bene, fa evadere dalla realtà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie perché sta per arrivare un bel cambiamento nella tua vita. Cerca di riposarti, di recuperare un po’ di energie e di evitare gli sbalzi di temperatura!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Puoi tirare un sospiro di sollievo: tutti gli sforzi presto verranno ripagati e arriveranno delle belle soddisfazioni. Oggi, però, cerca di rilassarti!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Fai bene a seguire l’istinto, questo sicuramente non ti farà sbagliare. Cerca di rallentare un po’ i ritmi, di non essere ossessivo e di capire che gli eccessi non portano mai sulla buona strada!

