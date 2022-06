“Non mi fido!”: dilagano i sospetti a l’Isola dei Famosi, il voltafaccia è scioccante [VIDEO]

L’attore Nicolas Vaporidis è in guerra aperta con un compagno di avventura: scoppia la guerra intestina in seno a l’Isola dei Famosi.

L’attore Nicolas Vaporidis è uno dei potenziali vincitori de “L’Isola dei Famosi“. Inizialmente inviso dal pubblico, il chiacchierato naufrago si è messo a nudo nel corso del reality, conquistando spettatori e opinionisti.

Persino la polemica Vladimir Luxuria dopo uno scontro in diretta con lui si è ravveduta, riconoscendo il suo percorso di crescita personale. Al momento Nicolas è in pole-position per la vittoria del reality, come annunciato anche dall’autore televisivo Gabriele Parpiglia. Nelle ultime ore, però, l’attore si è ritrovato a fronteggiare uno storico amico nel format, arrivando a mettere in dubbio la natura del loro rapporto.

Nicolas Vaporidis si scaglia contro Nick: è la resa dei conti

Il naufrago Nick dei Cugini di Campagna ha fatto da poco ritorno a Playa Rinovada dopo una permanenza di due settimane in infermeria. Il cantante, solitamente quieto e diplomatico, ha però scatenato una faida con alcuni compagni di avventura. I naufraghi sono chiaramente stremati dalle privazioni e dalle intemperie, e anche la minima discussione sui pasti può degenerare facilmente.

Nicolas, non avendo consumato una porzione di riso a causa dell’assenza del fuoco, ha proposto di aggiungerlo alla razione serale prevista. Nick, al contrario, ha suggerito di ripartire la quantità di cibo per il pranzo e per la cena, in modo da godere di due pasti. Ad intervenire a favore di Nicolas è stata l’esuberante soubrette Carmen Di Pietro: “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua!“. Il suo veemente intervento ha trovato riscontro anche nelle parole dell’attore di origine greca. “Mi sorprende che Nick, silenzioso da sempre, abbia fatto questa proposta con tutta questa convinzione. Proprio adesso? Per 70 giorni non ha detto una parola! Non so se fidarmi veramente di Nick…“. Queste, le lapidarie parole di Nicolas nei confronti del compagno.

La discussione sulla divisione del cibo non accenna a placarsi, e sfocia in uno scontro senza precedenti che coinvolge anche Lory e gli altri Naufraghi #Isola 🏝 pic.twitter.com/NGT4b1wWDa — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 3, 2022

In effetti l’interrogativo nasce spontaneo: come ben sappiamo, dietro al cast dei reality ci sono numerosi autori che suggeriscono e imboccano i protagonisti a seconda degli eventi in programma. La permanenza di Nick in infermeria ha comportato anche una consulta strategica con lo staff autoriale dello show?

