isola-dei-famosi:-“che-finale-penoso”,-i-naufraghi-stanno-ingannando-tutti

Scoppia la polemica all’Isola dei Famosi in queste ore. Si attende la diretta di lunedì per stanare i naufraghi furbetti.

All’Isola dei Famosi è scoppiata una nuova polemica sui naufraghi. Scopriamo insieme che cosa hanno combinato i vipponi in costume, tanto da far scaldare il pubblico.

L’Isola dei Famosi è il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin in collegamento dall’Honduras. Si dovrà attendere fino a lunedì per poter vedere la nuova puntata in diretta, pertanto saranno mandate in onda le vicende dei naufraghi di una settimana intera. Ogni giorno abbiamo comunque qualche anticipo con la finestra daytime e proprio alcune immagini di questa clip non sono piaciute agli spettatori.

Sul Playa Rinovada regna il caos. I naufraghi hanno perso il leader, poiché lo spirito dell’isola ha deciso di punire Luca Daffré insieme a tutto il gruppo che ha dovuto fare a meno del fuoco per 24 ore. Dopo le discussioni infinite a seguito di questo provvedimento, è tornata un po’ di pace e proprio l’ex leader inizia a far discutere il pubblico. Luca si è avvicinato a Marialaura e la showgirl, reduce dalla vittoria de La Pupa e il Secchione, avrebbe acceso la miccia della bomba, peccato che le sia caduta addosso: “Che finale penoso”.

Isola dei Famosi: “Storie d’amore fasulle”

Luca ci ha provato palesemente con Marialaura. Marialaura si è ricordata improvvisamente di essere una pupa e avrebbe fatto un po’ la gatta morta, secondo il parere del pubblico. Ma ciò che suscita clamore è che la ragazza aveva appena interrotto un flirt con Alessandro Iannoni e questo suo repentino cambio di rotta non è stato gradito dal pubblico.

Tra Marialaura e Luca è nata una bella sintonia, la Naufraga non nasconde il suo interesse per il modello che sembra ricambiare. Dopo un inizio sfortunato Marialaura riuscirà a trovare l’amore sull’#Isola? 💕 pic.twitter.com/KkQ1EbKmuN — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2022

Iannoni ha abbandonato l’isola e Marialaura è rimasta senza punti di riferimento o appigli per rimanere aggrappata con le unghie e con i denti al reality. Gli spettatori sono stati maligni con la showgirl e dai social network si leggono insulti di ogni tipo. Marialaura intesse relazioni fasulle per rimanere in gioco, questo è il parere della maggior parte del pubblico.

la storiella di marialaura con luca e quella tra mercedesz e edoardo sono vere come una banconota da 30 euro che finale penoso… #ISOLA pic.twitter.com/NBDM9LzohF — 𝔸ℝ𝕀𝕊𝕋𝕆𝕋𝔼𝕃𝔼 (@trashtvaddicted) June 2, 2022

Una via di mezzo tra Brosio e Alessandro? — P.Anna (@PAnna97863712) June 2, 2022

Fuoriii MariaLaura. Inutile e falsa — Nina (@nina_sili16) June 2, 2022

La De Vitiis finisce nel mirino del pubblico e viene additata come voltagabbana e stratega. A differenza di Iannoni però, pare che Luca le dia corda e sono in molti a pensare che entro la puntata di lunedì tra i due scatterà il primo bacio. Cosa ne penserà Paolo Brosio dell’atteggiamento della sua ex?

The post Isola dei Famosi: “Che finale penoso”, i naufraghi stanno ingannando tutti appeared first on Ck12 Giornale.