Doccia fredda per Carmen Di Pietro, la sentenza è inflessibile: “Deve allontanarsi!”

Rivelazioni su Carmen Di Pietro: emerge la verità sul rapporto con il figlio Alessandro Iannoni.

La soubrette Carmen Di Pietro è una delle personalità più esplosive nell’edizione corrente de “L’Isola dei Famosi”, e riserva al pubblico del format siparietti obiettivamente esilaranti e controversi. La showgirl è entrata in coppia con il figlio e, sebbene il pargolo fosse uno dei candidati alla vittoria del reality, Alessandro Iannoni ha scelto di abbandonare l’Honduras per motivi di studio.

Ora che Iannoni non è più sotto lo stretto controllo della madre, ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale “Oggi”. L’ex naufrago ha rivelato tutti i retroscena circa il suo rapporto con la possessiva madre, annunciando l’esigenza di troncare il cordone ombelicale da lei.

Alessandro Iannoni su Carmen Di Pietro: “È il suo incubo!”

Il giovane protagonista de “L’Isola” ha annunciato che il distacco dalla madre si sta rivelando oltremodo benefico per lui. “L’Isola dei Famosi mi ha cambiato. Adesso mi sento più autonomo. Non voglio mancarle di rispetto, ma ho capito che allontanarci farà bene sia a lei, sia a me.“. Alessandro ha inoltre raccontato che, tra le pareti di casa, vige il più severo rigore: “A casa abbiamo regole precise. Sul pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile. Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti. Dovevamo consegnarlo alle 20. Ora lei va a letto verso le 19, e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo.“.

Il racconto prosegue, e Alessandro narra di come la madre sia stata invasiva anche nei confronti delle sue ex. “Il suo incubo è che io possa voler bene ad una ragazza.”, esordisce il naufrago. “È come avete visto all’isola, reagisce nella stessa maniera. Vi racconto un episodio, per farvi capire. Avevo una fidanzata, Beatrice. Ci tenevo molto, ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando era con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente, e poi diceva: ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma!’… Dopo un po’ di volte Beatrice, giustamente, mi ha lasciato…“.

Alessandro Iannoni sente l’esigenza di emanciparsi, e il percorso nel format lo ha aiutato a staccarsi dalla madre. Il ragazzo sembra centrato sulla sua carriera universitaria e sul suo futuro lavorativo: arriverà anche l’amore per lui, a dispetto di Carmen?

The post Doccia fredda per Carmen Di Pietro, la sentenza è inflessibile: “Deve allontanarsi!” appeared first on Ck12 Giornale.