“Cacciatela fuori!”: Lory Del Santo non bastano gli artigli, è già eliminata [VIDEO]

Lory Del Santo ha tirato fuori gli artigli anche nelle ultime ore ma pare non basti a salvarsi. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla naufraga in Honduras.

Lory Del Santo è una naufraga molto contestata dell’Isola dei Famosi. il pubblico su di lei si è davvero diviso, tra chi la apprezza moltissimo per la sua schiettezza e chi la critica duramente per aver messo sempre zizzania. La vippona in costume si trova al televoto ed è a rischio eliminazione, ma pare che si sia già fatta il sacco.

Solo nella puntata di lunedì sera scoprirà il suo destino, ma il sentore dei sondaggi è inequivocabile. Lory Del Santo ha trascorso gli ultimi giorni tra critiche e strategie. Come concorrente di reality la Del Santo è certamente la naufraga che si è distinta in questa edizione per aver stanato tutti i furbetti e smascherato le strategie degli altri. Nelle ultime ore è riuscita a farcela di nuovo e si é scagliata furbescamente contro un naufrago che reputava un alleato. Scopriamo insieme che cosa è successo davanti alle telecamere in Honduras.

Lory Del Santo: l’eliminata sarà lei

La maggior parte degli spettatori sono occupati a mandare alla gogna la Del Santo: “Cacciatela fuori”. Ma c’è anche chi la ritiene una naufraga molto interessante: senza di lei le dinamiche sarebbero davvero stantie e noiose, tanto che qualcuno si augura che Lory rimanga in gioco. Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi le telecamere hanno ripreso un confronto strategico tra Lory e Nick. I due sarebbero alleati in teoria, ma dopo le scelte del naufrago nella giornata del suo compleanno, la del Santo ha intuito che il naufrago stia facendo il doppio gioco.

La Del Santo ha stanato la strategia di Nick. Buttatela pure fuori così non resta nessuno a scovare i furbetti. pic.twitter.com/k1WSv07JL8 — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) June 4, 2022

Staremo a vedere cosa accadrà a Lory, intanto Nick non ha nemmeno compreso il suo sarcasmo ma lunedì in diretta gli saranno senz’altro mostrati anche i confessionali della regista. L’Isola dei Famosi sta per perdere un elemento molto importante ai fini del gioco stesso, vedremo se la Del Santo riuscirà a salvarsi contro ogni aspettativa.

