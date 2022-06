alfonso-signorini-la-pensa-sempre,-dedica-infuocata:-“mi-manchi!”,-scoppia-l’amore-dopo-lo-scontro

Torna il sereno dopo la tempesta: Alfonso Signorini riceve una dichiarazione d’affetto del tutto inaspettata da un’ex del GF Vip.

Il conduttore Alfonso Signorini è uno delle personalità di rilievo di Mediaset, irrimediabilmente ormai associato al format “GF Vip”. Il noto giornalista ha retto il timone del reality nell’edizione più lunga della storia, conclusasi solo qualche mese fa. Il programma ha visto trionfare la timida Jessica Selassiè, considerata dagli spettatori come la garbata ragazza della porta accanto.

La vincitrice del “GF Vip” è approdata in prima serata assieme alle sorelle Clarissa e Lulù: proprio quest’ultima ha inviato una missiva affettuosa ad Alfonso Signorini, seppellendo una volta per tutte l’ascia di guerra.

Lulù Selassiè si espone con Alfonso Signorini: la dedica parla chiaro

La Princess per antonomasia Lulù Selassiè è uno dei volti più iconici dell’ultima edizione del “GF Vip”, anche se i rapporti con il blasonato conduttore non sono sempre stati dei migliori. Si sono infatti scatenate aspre polemiche dopo la sua crisi di panico in diretta: al momento dell’eliminazione della sorella Clarissa, Lulù si è chiusa in bagno, lasciandosi sfuggire improperi e parolacce. Alfonso Signorini l’ha quindi redarguita in modo esemplare; secondo molti telespettatori, con eccessiva severità.

Il conduttore di Mediaset l’ha anche strigliata con vigore per i suoi atteggiamenti troppo pressanti e possessivi nei confronti di Manuel Bortuzzo, bacchettandola in diretta televisiva. Nonostante tutto, Lulù mostra di non serbare la minima animosità nei suoi confronti, e in una storia di Instagram rievoca con nostalgia il loro legame. “Ciao Alfi! Come stai? Mi manchi!“: queste le parole affettuose indirizzate al mattatore di Canale 5.

Alfonso Signorini ha replicato prontamente con il suo immancabile: “Adoro!“, chiaro segnale distensivo nei rapporti tra i due. D’altra parte il conduttore si era già schierato a fianco di Lulù in merito alla rottura con Manuel Bortuzzo. Pur rimanendo super-partes, Alfonso aveva infatti dichiarato in merito: “Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo. A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre…”.

Le asciutte parole del professionista della TV fanno presagire una critica velata circa la sovraesposizione mediatica dell’atleta del “GF Vip”, ormai prezzemolino di molti programmi e rotocalchi. Chissà che invece il rametto di ulivo offerto da Lulù non le valga qualche proposta televisiva a fianco del conduttore. Per ora sappiamo che presenzierà con le sorelle al “Tale e quale show”, ma è ipotizzabile che in futuro tornerà a colorare le serate di Mediaset.

