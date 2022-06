sonia-bruganelli-va-in-rai-e-fa-il-panico:-“a-mediaset-posso-dirlo”,-scoppia-la-polemica

L’ex opinionista Sonia Bruganelli la spara grossa nello studio di Serena Bortone: il siparietto rivela retroscena inaspettati.

Raramente due primedonne riservano stima e affetto reciproci: Sonia Bruganelli ha dato prova del contrario nello studio di “Oggi è un altro giorno”. L’ex opinionista è reduce dalla sua avventura alla corte di Alfonso Signorini, occupando per mesi la poltroncina rossa accanto alla collega Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli non è intenzionata a ripetere l’esperienza, come recentemente i rumors hanno confermato, ed è tornata ad ad occuparsi della sua agenzia di casting “SDL 2005”. L’imprenditrice è tornata in TV, concedendo a Serena Bortone una vivace intervista in coppia con l’amica Laura Freddi. Quest’ultima è stata anche la storica fidanzata dell’attuale marito di Sonia, Paolo Bonolis. La rivalità tra le due sembra completamente azzerata, come dimostrato ampiamente al pubblico di RAI 1.

Sonia Bruganelli su Laura Freddi: “Era una fre**a pazzesca!”

Le due showgirl hanno raccontato gli step salienti della loro carriera e vita privata: inevitabile, quindi, il riferimento al mattatore Paolo Bonolis, con cui entrambe hanno vissuto trascorsi romantici. Sonia Bruganelli ha confessato di aver sofferto di insicurezza nei confronti della celebre ex. “Pensa che secondo me – e qui lo dico e neanche lo nego – ma secondo me lei era la donna per lui, dico la verità. Ti giuro!”, ha rivelato a Serena Bortone.

La conduttrice si è quindi informata: “Ma voi siete sempre state così amiche?“. Sonia Bruganelli ha confessato con ironia: “No, non siamo sempre state amiche. Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a vent’anni era una fre**a pazzesca! Ops! A Mediaset posso dirlo! Una bella ragazza! Io alta un barattolo e tutti i giornali facevano lui e lei. Caspita l’ho odiata! L’ho odiata per un sacco di tempo! Poi l’ho conosciuta ed ho detto ‘ma è un gattino!’… Allora non la odio più!”. L’uscita colorita di Sonia Bruganelli ha divertito l’intero studio di “Oggi è un altro giorno”, regalandole nel contempo le simpatie del pubblico.

Le due showgirl hanno dato esempio di complice solidarietà e di amicizia a tinte rosa: raramente accade infatti che ex e attuale compagna siano in così ottimi rapporti. Laura Freddi è stata anche ospite a “Avanti un altro”, chiaro segnale che anche il suo legame con l’ex Paolo Bonolis è del tutto disteso e ammorbidito dal tempo. Vedremo la coppia di primedonne insieme in un prossimo programma di Mediaset?

