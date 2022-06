sinistra:-falcone-lancia-primavera-democratica,-‘siamo-quello-che-i-partiti-non-sono’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Non vogliamo costruire l’ennesimo partitino, siamo contro la frammentazione a sinistra, vogliamo provare a lavorare sulle convergenze, sulla sovranità popolare e la partecipazione democratica”. Lo ha spiegato Anna Falcone presentando, alla Casa delle donne, il nuovo movimento ‘Primavera democratica’.

“Mi hanno chiesto se questo è un nuovo partito. No, è tutto il contrario. E’ quello che i partiti non riescono a essere, uno spazio politico costruito dal basso dai cittadini -ha spiegato la giurista calabrese, già leader del Comitato per il no al referendum costituzionale del 2016-. Primavera democratica è un laboratorio politico nato un anno fa in Calabria, si è radicato in questi mesi in altre regioni italiane, Abruzzo, Toscana e a Roma. Abbiamo realizzato un metodo plurale e di confronto democratico nel campo progressista, ecologista, femminista e europeista. Quello che manca in moltissimi partiti”.

Per la Falcone, “è la battaglia per la democrazia partecipativa nei partiti che facciamo da tanti anni, per riportare la politica nei luoghi dove le persone vivono. Con persone che hanno curriculum che non troviamo nei partiti, talenti competenze e passione che trovano un blocco quando vogliono diventare proposta politica. Di tutto questo, come del contributo delle donne, non vogliamo e non possiamo più fare a meno”. Per la Falcone, “l’Italia ha bisogno di una nuova stagione di rinascita, una primavera della democrazia. Vogliamo provare a essere germoglio di una nuova stagione di democrazia praticata”.