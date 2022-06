ricordate-il-“macellaio”-dvornikov?-indiscrezioni-sconvolgenti-dal-donbass:-a-cosa-lo-ha-“condannato”-putin

Da almeno due settimane non si sa più nulla del generale Aleksandr Dvornikov, il “macellaio della Siria” che Vladimir Putin ha voluto a capo delle truppe in Ucraina dopo il flop dell’avanzata russa su Kiev. Il sospetto degli osservatori americani è che il generale possa essere finito nella lista dei “purgati” dello Zar che sarebbe furibondo per l’andamento della guerra, con i russi che stanno lentamente e con perdite ingenti di uomini e mezzi avanzando solo nel Donbass.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, che cita il New York Times, i vertici Usa ritengono che “l’esercito russo, sconfitto e demoralizzato dopo tre mesi di guerra, nella sua campagna per catturare una parte dell’Ucraina orientale sta commettendo gli stessi errori che lo ha costretto ad abbandonare la sua spinta a conquistare l’intero Paese”. In questo scenario Dvornikov – che avrebbe dimostrato tutta la sua ferocia in Siria – avrebbe dovuto imprimere una svolta al conflitto. Aspettativa che invece sarebbe stata delusa. Per questa ragione il Cremlino lo avrebbe sospeso o rimosso. E l’ordine di Putin di conquistare tutto il Donbass entro il primo luglio, sarebbe la prova della sua insofferenza.

Il generale Dvornikov, 61 anni, è stato al comando della Quinta armata nel 2008 ed è stato primo comandante dell’armata russa in Siria nel 2015. A oggi sono almeno nove i generali colpiti dalle “purghe” di Putin. Persino Valery Gerasimov, capo di stato maggiore dell’esercito, potrebbe essere stato sospeso visto che non appare in pubblico da tempo.