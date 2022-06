Oroscopo Branko del 4 giugno: sabato da ricordare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata ha una marcia in più, approfittane per organizzare qualcosa di bello con il partner! Via libera alle nuove collaborazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei una persona sensibile e quest’oggi potresti davvero dare il meglio di te. La tua cerchia apprezzerà la tua compagnia facendoti sentire in pace con te stesso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi hai una bella grinta, gli impegni non ti spaventano e sei pronto a dare il massimo! Attenzione a non strafare, bel cielo per i single!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ultimamente qualche questione familiare pesa. È come se ti fossi trovato ad affrontare qualcosa di più grande di te, approfittane per rinsaldare dei legami ormai sepolti.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non perderti in inutili dettagli, non è il momento di cercare l’ago nel pagliaio! Organizza piuttosto qualcosa di bello con la tua dolce metà.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cerca di non dare adito a sterili polemiche. Se in amore qualcosa non va percorri la strada del dialogo e tutti i nodi verranno al pettine.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Non lasciare che qualche pensiero di troppo mini la tua tranquillità. Se alcuni rapporti di amicizia si sono raffreddati ma provi ancora del bene verso una persona, perché non provare a recuperare terreno?

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cerca di capire quali sono le tue reali esigenze in questo momento e agisci di conseguenza. In arrivo novità da qui ai prossimi mesi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina. Il tuo fascino non passerà inosservato e potresti scoprirti più sensuale che mai!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cerca di mettere da parte la razionalità e agisci con il cuore. Probabilmente in questo momento una persona a te cara ha bisogno del tuo conforto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Da qui ai prossimi mesi ci saranno delle belle novità ma devi preparare il terreno fin da ora. Analizza bene tutte le proposte e scegli in maniera consapevole.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ultimamente qualche questione familiare pesa. Hai delle nuove responsabilità sulle spalle e questo ti spaventa, cerca di non agitarti e circondati di persone che ti vogliono bene.

