nicolas-vaporidis-beccato:-si-spengono-le-telecamere-e-parte-il-gestaccio

Il naufrago Nicolas Vaporidis è di nuovo al centro di aspre polemiche: attacco in piena regola da parte dei due ex isolani.

Candidato perfetto per la vittoria nel celebre survival-game di Canale 5, Nicolas Vaporidis è tornato nuovamente alla ribalta dopo il successo di “Notte prima degli esami”. L’attore di origine greca è entrato in sordina a “L’Isola dei Famosi”, per poi conquistare gradualmente l’amore del pubblico da casa. Nicolas ha infatti dato prova di caparbietà e di carattere volitivo e, secondo l’autore televisivo Gabriele Parpiglia, ha già un piede nella finale del format di Mediaset.

Una coppia di ex naufraghi, però, serba ancora il dente avvelenato nei suoi confronti. Si tratta dei coniugi Maddaloni-Clemente: secondo loro, Nicolas sarebbe un doppiogiochista, un concorrente navigato e stratega.

“Gli scoppia la vena!”: bufera su Nicolas Vaporidis, l’ascia di guerra è ancora levata

I coniugi Maddaloni-Russo sono reduci dall’avventura in Honduras, nonché da pesanti confronti con l’attore Nicolas Vaporidis. Il pugile di caratura mondiale l’ha addirittura minacciato verbalmente prima di un appuntamento in prime time, avvertendolo: “Stasera, in puntata, ti faccio un c*lo così!“. Probabilmente, è stata proprio l’aggressività manifestata dalla coppia di atleti a decretare la loro eliminazione dal format, ma la coppia non demorde dai suoi convincimenti, come rivelato in sede dello spin-off “Isola party”.

Ai microfoni di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i due hanno commentato: “Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis. Non diciamo una coppia, ma un concorrente, ed è lui. Sì, perché Nicolas ha una doppia personalità. Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è, dolce davanti alle telecamere, a quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro! Poi ha chiamato buffona Lory, e questo è soltanto un esempio… Ha insultato una donna più grande come età!“.

Maddaloni e Russo non sono i soli ad aver puntato il dito su Vaporidis per il suo accanimento su Lory Del Santo. È intervenuta in diretta anche la chiacchierata Delia Duran, storicamente legata all’ex di Eric Clapton, e lo ha bacchettato per le sue uscite irrispettose. Per tutta risposta, Nicolas ha accolto il suo intervento con piglio beffardo, sottolineando che Lory Del Santo a suo avviso è una stratega, e che agisce sempre in favore di telecamera.

E voi, da che parte state?

The post Nicolas Vaporidis beccato: si spengono le telecamere e parte il gestaccio appeared first on Ck12 Giornale.