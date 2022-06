Michelle Hunziker beccata così: gossip fuori controllo, che cosa stava facendo con “Giovanni”….

Adesso sembra che facciamo realmente sul serio. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, medico super sexy non si mollano nemmeno un attimo. Eppure la loro storia d’amore è nata all’improvviso, senza rumore, ma in poco tempo è diventata mediatica. Adesso Diva e Donna ha beccato i due durante un pranzo alle porte di Milano. A quanto pare nel locale c’era pure il regista Roberto Cenci (con lui Michelle ha lavorato a lungo). Giovanni e Michelle, che fanno coppia da un po’, escono a cena nella Milano che conta e lei gli presenta anche alcuni colleghi di lavoro.

Ecco perché la loro storia ha tutti gli ingredienti per essere seria, non una cosa passeggera. Nelle foto pubblicate dalla rivista di Cairo Editore, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono molto uniti e affiatati. La vita di Giovanni Angiolini è divisa a metà tra Roma e la Sardegna, dove ha sempre continuato a lavorare come medico. Secondo rumors potrebbe essere pronto a trasferirsi per amore della Hunziker?

Ma dove: Roma o Milano? Troppo presto per fare previsione, bisogna ancora aspettare un po’. La nuova vita sentimentale della Hunziker, dopo l’addio a Tomaso Trussardi, sembra brillare grazie ad Angiolini. Che in passato, dopo il Gf, ha avuto una relazione con Mary Falconeri (oggi infermiera di professione e mamma da poco).