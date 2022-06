Il trio Marziani-Napolitano-Del Pezzo pubblica TROISI, l’album omaggio a Napoli e al suo “Pulcinella senza maschera”

03/06/2022

Cose Sonore (Alman Music) presenta il primo progetto discografico del trio composto da Francesco Marziani (pianoforte), Antonio Napolitano (contrabbasso) e Massimo Del Pezzo (batteria).

I tre musicisti napoletani, compagni di vita e di musica fin dalla tenera età, si propongono con un linguaggio che, radicato nella tradizione della musica afroamericana, cerca continue contaminazioni attraverso il pensiero musicale e culturale del territorio partenopeo.

Proprio a Napoli ed in particolare alla figura di Troisi vogliono dedicare questo primo album nato dall’esigenza comune di dare concretezza artistica a una serie di idee sviluppate e maturate nel tempo.

Un album che vuole essere il primo di un progetto che metta al primo piano suono e spontaneità espressiva, caratterizzandosi attraverso l’improvvisazione e la scelta di registrare su nastro analogico.

Otto tracce fra cui, accanto alle grandi composizioni di Miles Davis, Stevie Wonder, Fast Waller ed altri grandi compositori, trovano spazio tre brani originali composti da Marziani: Little Child, Young Pretty Lady e la stessa Troisi, una traccia che “vuole raccontare in musica quello che l’artista Massimo Troisi ci fa vivere nei suoi film, un’allegria malinconica, una risata amara, quella contraddizione che rende la città di Napoli moribonda e immortale, unica nel suo modo di esorcizzare la sofferenza e le difficoltà con il sorriso”.

L’album è disponibile in formato CD e su tutte le piattaforme digitali al link

https://www.almanmusic.com/it/album/troisi

Francesco Marziani – Pianoforte

Antonio Napolitano – Contrabbasso

Massimo Dal Pezzo – Batteria

Prodotto da Francesco Marziani, Antonio Napolitano, Massimo Dal Pezzo

Registrato e mixato da Massimiliano Pone al Godfather Studio (Napoli)