giulia-stabile-senza-filtri,-pubblica-tutto:-“fa-venire-i-brividi”

La ballerina di Amici21 non si è trattenuta e ha voluto pubblicare tutto sui propri profili social. Giulia Stabile da pelle d’oca

Dopo aver vinto Amici20, per Giulia Stabile la strada della fama si è spianata. Il talent show di Maria de Filippi, infatti, ha permesso a tutti di conoscere non solo il suo estremo talento nella danza, ma anche e soprattutto il suo carattere. La sua ironia spiccata e la sua spontaneità le hanno concesso di entrare nel mondo televisivo con tutta sé stessa, anche come co-conduttrice a “Tu sì que Vales“.

Nelle ultime ore, la ballerina professionista di Amici21 si è lasciata andare a un commento profondo e toccante, che ripercorre la sua carriera e rivela punti oscuri della sua persona. Ecco cos’è successo: parole toccanti.

Giulia Stabile senza filtri: “È davvero bello”

La ballerina professionista di Amici21, nella scuola più desiderata da tutti, ha letteralmente stravolto la propria vita. Tra i banchi, infatti, non solo ha affinato le proprie doti di ballerina, che le han permesso di trionfare nella sua edizione e di diventare professionista dell’edizione seguente, ma ha anche incontrato l’amore. Durante l’edizione scorsa, infatti, Giulia si è fidanzata con il cantante Sangiovanni che, ironia della sorte, è arrivato nello scontro finale proprio con lei.

Nella sua vita, però, ci sono stati anche molti momenti di difficoltà. Giulia Stabile, infatti, non ha mai negato di essere stata spesso e volentieri vittima di bullismo a causa del suo fisico, che non le è mai piaciuto e dei suoi denti, non perfetti. Questo l’ha portata a sentirsi spesso inferiore agli altri e a non sviluppare un amor proprio e una fiducia in sé stessa, che ad Amici ha dovuto costruire mattoncino su mattoncino.

All’interno della scuola, quindi, per Giulia il percorso di crescita è stato sia esteriore che interiore e l’ha portata a trovare un proprio posto nel mondo. Nelle ultime ore, un suo fan le ha scritto un messaggio in privato su Instagram in cui le ha sottolineato la sua bellezza, fisica e morale, e il meraviglioso percorso compiuto. Giulia l’ha quindi ripostato affermando quanto sia bello ricevere questi messaggi da parte di persone che la sostengono sin dal primo giorno.

Successivamente, poi, ha affermato come sia necessario credere in sé stessi e nel proprio sogno per arrivare in alto: se ci si fida delle proprie emozioni e del proprio talento, si potrà raggiungere ogni obiettivo.

The post Giulia Stabile senza filtri, pubblica tutto: “Fa venire i brividi” appeared first on Ck12 Giornale.