Fa una doccia e finisce in rianimazione in ospedale: cosa è successo dentro il box mentre si lavava

Una scossa elettrica lo ha folgorato mentre faceva la doccia e ha provocato così un arresto cardiaco in un ragazzo di 13 anni: è successo in un’abitazione di campagna nella zona di Casarano in provincia di Lecce. Subito dopo l’incidente domestico, che sarebbe avvenuto all’ora di pranzo, attorno alle 13, l’adolescente è stato trasportato all’ospedale Francesco Ferrari, dove adesso sarebbe ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Le sue condizioni, come riporta Leggo, sarebbero apparse critiche fin da subito vista la probabile elettrocuzione (scarica accidentale di corrente elettrica). Al momento i medici starebbero monitorando le sue condizioni cliniche. E allo stesso tempo sarebbero in corso delle indagini per capire bene cosa sia successo. Non si sa ancora, infatti, cosa abbia causato la scarica elettrica. La dinamica sarebbe in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti un’auto medica e l’ambulanza del 118 di Casarano. I soccorsi sono arrivati dopo essere stati allertati dai parenti presenti in casa al momento del fatto. Il personale sanitario, comunque, sarebbe giunto sul posto in tempi piuttosto brevi e avrebbe subito eseguito le manovre di rianimazione. Il ragazzo, quindi, è stato rianimato e portato poi in codice rosso in pronto soccorso a Casarano. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.