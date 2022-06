Emma Marrone | Un suo ex rivela tutti i retroscena: la segue ancora

La cantante è di nuovo al centro dei gossip amorosi. Per Emma Marrone, infatti, è arrivata una dichiarazione inaspettata: ecco cosa succede

La cantante sta calcando le onde del successo ormai da anni. Uscita dal talent show di Amici di Maria de Filippi, Emma Marrone è ormai uno dei pilastri della pop music italiana, con singoli e dischi di enorme successo. Iconiche anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo dove, nel 2022, è stata per la prima volta diretta da una donna, Francesca Michielin.

Nelle ultime ore, però, sta emergendo un nuovo dettaglio di uno dei gossip più raccontati su di lei. Si tratta di un’ex fidanzato e la vicenda sembra destinata a far parlare di sé: ecco cos’è successo.

Emma Marrone, parla di lei Stefano de Martino

Una delle storie che più ha fatto parlare di Emma Marrone, soprattutto negli anni scorsi, è quella che ha avuto con Stefano de Martino. I due si sono incontrati ed innamorati tra i banchi di Amici nel 2009, quando sono stati ammessi come concorrenti nel talent show di Maria de Filippi. Fin da subito il loro amore è stato forte e travolgente, fatto di battute e baci spontanei.

La relazione tra i due è proseguita anche una volta finito Amici e il loro amore sembrava destinato a durare per sempre. A interrompere il sogno, però, è un tradimento: Stefano de Martino, infatti, conosce Belén Rodriguez proprio durante Amici del 2012, in cui partecipa come professionista. Qui i due si innamorano e iniziano una relazione segreta, che viene poi scoperta da Emma. Ironia della sorte, anche la cantante lavorava al talent show: era caposquadra durante il serale.

L’amore tra i due concorrenti di Amici, quindi, si interrompe bruscamente e diventa iconica l’esibizione di Emma sul palco con “Bella senz’anima“, cantata con rabbia e trasporto. Da quel momento, però, Stefano e Belén si inseguono, si sposano, hanno un figlio e danno vita a una delle storie d’amore più tormentate di sempre, che prosegue ancora oggi.

Nelle ultime ore, il ballerino e conduttore ha ammesso sui giornali il ritorno di fiamma con la mamma di suo figlio, Santiago. Durante l’intervista, però, parla anche di Emma. “È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto” afferma. Le sue parole, però, proseguono e segnano una stima che si concretizza anche in visite: “Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv.. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti”.

