Che cosa è successo a Johnny Depp subito dopo la sentenza su Amber Heard, la sua vita cambierà per sempre

Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione che aveva intentato nei confronti di Amber Heard, l’ex moglie che nel 2018 aveva scritto un articolo sul Washington Post sostenendo di aver subito episodi di violenza domestica. L’attore era fuori dal grande giro di Hollywood già prima che scoppiasse questo caso, ma adesso potrebbe vivere una nuova fase della sua carriera per via dell’interesse che ha suscitato il processo e soprattutto per il supporto enorme che è nato nei suoi confronti.

“Potrebbe persino diventare l’attore più pagato di sempre”, ha dichiarato Alexandra Villa, consulente per la gestione della reputazione intervistata dal Sun. “D’altronde a Hollywood amano i ritorni – ha aggiunto – la sua carriera potrebbe tornare alle stelle. C’è un motivo per cui Depp ora è di nuovo uno degli attori più appetibili al mondo: ha in mano il cuore dei consumatori, potrebbe essere in grado di scegliere alcuni dei film più importanti in uscita nei prossimi anni”.

Alexandra Villa ha già notato un’inversione di tendenza per via del processo, dal quale Depp è uscito pubblicamente vincitore prima ancora del verdetto della giuria: “Le reti televisive negli Stati Uniti stanno già trasmettendo di nuovo i film dei Pirati dei Caraibi. Agli occhi della maggior parte del pubblico Depp, nel bene e nel male, ha reso la sua vita di dominio pubblico non per il denaro, ma per restaurare la sua reputazione”. Addirittura, secondo la Villa, adesso la Disney potrebbe ripensare a Depp: “Era il loro uomo d’oro, quei film hanno guadagnato miliardi, quindi mai dire mai. Alla fine della giornata contano i soldi e i profitti”.