“Carrozza fuori dai binari”. Alta Velocità, incidente ferroviario in galleria: Roma, si scatena il panico

Incidente per un treno dell’Alta Velocità partito da Torino e diretto a Napoli: è successo nella galleria Serenissima, sottopasso di circa un chilometro, a Roma. L’ultima carrozza del treno, che aveva 219 passeggeri a bordo, è uscita dai binari mentre il mezzo si dirigeva verso la fermata di Termini. Per il momento, comunque, non ci sarebbe nessun ferito. I passeggeri, come scrive il Corriere della Sera, sarebbero scesi dai vagoni e avrebbero proseguito a piedi per uscire dalla galleria. Poi sarebbero stati soccorsi dal 118. Nessuno comunque sarebbe finito in ospedale.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere su Twitter che il treno ha avuto un problema tecnico e che sul posto dell’incidente sono intervenute intorno alle 14 e 30 anche le squadre Usar del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Adesso, dopo il grande spavento, sarebbero partite delle indagini per ricostruire l’incidente. Anche se secondo le Ferrovie è stato solo un “inconveniente tecnico”.

Secondo una delle ipotesi – come riporta il Corsera – potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento di uno scambio, avvenuto quando quasi tutto il convoglio era già transitato sui binari. I tecnici comunque sono ancora al lavoro per capire cosa sia accaduto e quale sia stata la dinamica dell’incidente.