Oroscopo Paolo Fox del 3 giugno: venerdì in amore arrivano novità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – E’ una giornata molto strana, c’è voglia di rimettere in discussione questioni troppo vecchie. Forti tensioni sul lavoro potrebbero far ripensare alla vostra posizione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – E’ un cielo piuttosto interessante quello di oggi, la situazione amorosa migliorerà sicuramente. Chi ha un’attività in proprio potrebbe ricevere una svolta proprio oggi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ecco una giornata che è in grado di offrire un bel po’ di risposte interessanti. Giove è finalmente favorevole, e il lavoro procederà a gonfie vele.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se ci sono state delle difficoltà nel passato, meglio andare oltre ora. Nelle vertenze legali ci vuole tempo e pazienza.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi c’è nell’aria una situazione un po’ agitata, cercate di rimanere calmi. C’è qualcosa di buono in vista sul lavoro, non fatevi sfuggire l’occasione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giove non è più in opposizione da qualche giorno e la differenza si vede. Sul lavoro siete in attesa di forti novità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se non vi trovate bene o non vi sentite a vostro agio, potete tranquillamente dire basta. Il momento è propizio sul lavoro, ma attenzione alle sviste.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Si registra un miglioramento netto in questa giornata. Agite oggi sul lavoro se dovete portare avanti una compravendita, non domani.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Situazione oggi decisamente migliore, datevi da fare per i vostri cuori solitari. Se avete iniziato un progetto, entro giugno dovete portarlo a termine.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La situazione generale porterà qualche interessante novità nei sentimenti. C’è chi aspetta di ricevere una chiamata che presto arriverà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Un giorno che porterà qualche osservazione critica nei confronti del vostro partner. Sul lavoro sarete portati a prendere una decisione importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una richiesta o un incontro potrebbero essere importanti in questi giorni. Lavoro duro e frenetico, che non esclude delle buone nuove.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 3 giugno: venerdì in amore arrivano novità proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.