Oroscopo di Paolo Fox 4 e 5 giugno: weekend passionale, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Saranno le amicizie il baluardo del vostro fine settimana. I divertimenti saranno davvero degni di nota, con qualcuno con cui avete vissuto dei momenti sia belli che brutti. Secondo l’oroscopo potreste avere una bella notizia sul lavoro, anche pecuniaria.

Toro – Nel weekend riuscirete finalmente a prendervi una pausa dalle faccende sia lavorative che familiari. Dedicarvi a qualcuno potrebbe darvi qualche bellissima soddisfazione, avrete anche una propensione maggiore a riflettere su alcune decisioni prese in passato.

Gemelli – Per il momento non vedrete realizzato qualche progetto, sia lavorativo che privato. Impegnarvi di più vi farà stancare molto, dunque riposarvi per queste due giornate sarà molto più produttivo che sforzare fisico e mente.

Cancro – Avrete una complicità con il partner davvero invidiabile, soprattutto nella giornata di sabato. Per i single potrebbero aprirsi le porte dell’innamoramento, con una certa dose di romanticismo che potrebbe farvi sentire amati.

Leone – Avrete dei momenti di pausa più prolungati e non voluti. Sarete costretti a dare voce al vostro fisico, che probabilmente avrà bisogno di ritirarsi e di evitare di fare troppi sforzi. Nell’ambito amoroso avrete una stabilità senza passionalità.

Vergine – Farete delle riflessioni molto serie e sincere che potrebbero portarvi a decidere di recidere i contatti con qualcuno che vi ha stancato. Secondo l’oroscopo potreste rimanere un po’ soli con voi stessi, al momento potrebbe essere ciò che preferirete.

Bilancia – A parte un po’ di nervosismo che in questo momento potrebbe aleggiare nell’aria, nel complesso state vivendo una situazione non proprio negativa. Però avrete bisogno di qualcosa di più, forse di qualche risposta, probabilmente in ambito amoroso.

Scorpione – Finalmente riuscirete a risolvere qualche problema che vi attanaglia e che probabilmente era lì da tanto tempo a questa parte. Con il partner avrete una sintonia tale da favorire la concretizzazione di qualche bella idea.

Sagittario – Potreste andare incontro all’ignoto e non sarà una bella sensazione. Secondo l’oroscopo avrete molte più sfide del previsto per le quali sarà necessario tanto sangue freddo e una dose di tranquillità.

Capricorno – I single potrebbero avere novità, nel corso di questo fine settimana. Probabilmente gli incontri vi daranno delle grandi soddisfazioni: per qualcuno potrebbe arrivare l’amore che cercava da tempo, per altri una amicizia sincera.

Acquario – Al momento preferirete gli hobby alla compagnia di qualcuno, siete un po’ schivi, quindi sarà meglio non stuzzicarvi o finirete per arrabbiarvi. Qualche amico però saprà come prendervi e farvi conversare, scacciando questo malumore del fine settimana.

Pesci – In questo weekend potreste fare uno strappo alla regola dopo tanto tempo. Potreste cominciare a fare nuove amicizie e anche qualche avventura fuori porta. Con questi presupposti potreste avere un fine settimana anche più bello delle vostre stesse aspettative.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

