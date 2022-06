Oroscopo di Branko 4 e 5 giugno: stupendo weekend, ecco per chi. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Non dire viaggio se non ce l’hai nel sacco. Se pensavate a un trasferimento o comunque a un affare in un’altra città, andateci con i piedi di piombo. Qualcuno di cui non vi fidate sta creando ritardi. Anche in amore ci andate caute, ma la colpa è di chi si intromette nei vostri affari.

Toro – Attendere non vi basta più: ora volete certezze. E quando ci sono il lavoro o i soldi dimezzo, non si scherza! Questa prima parte di giugno vi vede in prima linea per sbloccare un bonus o una trattativa non ancora chiusa. In amore pretendete dal partner, ma siete sicure di ciò che desiderate?

Gemelli – Alcuni affari si stanno rivelando più impegnativi e complicati del previsto. Per stabilizzare un accordo di lavoro, per definire una relazione o prendere una decisione di coppia dovete giocare a braccio di ferro. Ma guardate il bicchiere mezzo pieno: la vostra vita ora sta ripartendo con tante novità che possono rilanciare l’entusiasmo. Forza!

Cancro – Aprite il cassetto delle ambizioni, dateci un’occhiata ma poi non richiudetelo. Non abbiate paura di rimettere sul tavolo delle trattative le vostre condizioni di lavoro, o di cercare un miglioramento altrove. Giugno regala occasioni, ma sbrigatevi: dopo l’estate sarà più complicato ottenere. Cuori solitari in movimento grazie a nuovi incontri.

Leone – Amore: le grandi tribolazioni sono alle spalle, ma dovete ancora ritrovare il ritmo giusto. La lunga reclusione vi ha fatto perdere l’equilibrio. Una persona che vi ha fatto male, ma a cui pensate, potrebbe ritornare nella vostra vita. Eros: le sensazioni sono forti, non controllatele.

Vergine – Amore: un periodo con qualche frustrazione di troppo in casa e in coppia, ma per fortuna ci sono gli amici, con cui vorrete passare gran parte del tempo. Il partner vi dà sui nervi e chi è costretta a stargli vicino cercherà di ribellarsi. Eros: ce confusione sotto le lenzuola.

Bilancia – Il Sole e Venere custodiscono la bellezza dei tuoi sogni d’amore, ma chi ti vuol bene deve fare appello a tutta la sua pazienza per rilassare le tue tensioni. La tua salute risente dello stress probabilmente dovuto al lungo periodo di smart working, vorresti partire, raggiungere un luogo vergine dove preoccupazioni e ansie sono dimenticate. Amore: a parte qualche fastidio sul lavoro, è un momento di grazia per le nuove coppie e per chi ha ripreso a frequentare una persona che aveva dovuto allontanare.

Scorpione – La spinta uraniana fa saltare i tappi delle tue difese. Se stai uscendo da una storia finita, potrà meravigliarti sentirti forte, con la sensazione netta che piangerti addosso sarebbe un’inutile perdita di tempo. Nutri e fa’ crescere in fretta la voglia di realizzare ciò in cui credi. Potrebbe affascinarti vivere una relazione nascosta, anche se di breve durata.

Sagittario – Con la Luna che si fa piena nel tuo segno, venerdì è il momento giusto per dire ti amo a patto di avere qualcuno in grado di apprezzarlo. Se così non è e sei sola, non cadrai per questo nella depressione: aumenta i giretti sul Web dando più spazio all’inventiva e il gioco è fatto. Forse ultimamente sei stata troppo selettiva. Nubi in famiglia. Amore: la tensione ancora si sente, Venere e Marte sono in dissonanza eppure possono creare le condizioni per riaccendere la fiamma.

Capricorno – Continua la congiunzione di Plutone e Giove a cui si aggiunge Saturno, in movimento retrogrado, a sottolineare l’importanza del momento se sei nata negli ultimi gradi del segno. La fortuna ti aiuta, la tua ambizione esplode in azioni che riscuotono il successo e che chi è sopra di te non può negarti. Da’ credito a chi crede in te! Amore: con Mercurio in opposizione possono venire alla luce segreti o problemi che finora erano stati tenuti nascosti, perché non volevate rompere gli equilibri. Sarà meglio mettere un freno a certe parole. Eros: siete esigenti a letto, ma sorde alle richieste.

Acquario – Con Venere amica non avrai voglia di fuggire per ribadire il tuo amore per la libertà. Al contrario, sarai tu a cercare l’abbraccio (virtuale se non potrà ancora essere fisico) per esprimere a chi ami la sincerità dei tuoi sentimenti. Saturno rafforza la tua volontà a costruire bei momenti in modo che la relazione metta radici profonde: ascoltalo! Amore: è un momento di grande divertimento per voi, di imprevisti che vi eccitano e di novità che scalciano via il brutto periodo che ci stiamo lasciando alle spalle.

Pesci – Marte si unisce a Nettuno nel tuo segno e la tua inventiva mette le ali. Hai la possibilità di mettere a frutto il tuo estro e far diventare reale e produttivo qualcosa che !no a ieri era solo un bel progetto, forse irrealizzabile. Giove e Plutone sono una sicurezza, ma devi dare prova di impegno serio e il lavoro deve essere perfetto. Amore: la quadratura di Venere e Sole si fa sentire e spinge le single a invitare più gente possibile n casa. Non sopportate più l’idea di stare sul divano a guardare una serie tv.

