Oroscopo Barbanera del 2 giugno: le stelle di giovedì per tutti i segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – In caso di indecisione, un amico vi aiuterà a fare la mossa giusta. Evitate gli scontri di petto… agite d’astuzia! L’intelligenza non vi manca.

Toro (21/4 – 20/5) – Questo giovedì di festa è caratterizzato da una bella Luna. Domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un’alleata preziosa per le vostre relazioni.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Curerete le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze.

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna nel segno, fautrice di emozioni e di ricordi, in combutta con Urano, trasforma la nostalgia in risorsa permettendovi di accogliere le novità.

Leone (23/7 – 23/8) – L’ottima capacità di imporvi all’attenzione vi consente di allargare il giro di affari. Sfruttate ogni opportunità per affermarvi in ambienti nuovi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se siete giù di corda, magari a fronte di una delusione sentimentale, fatevi coccolare dai familiari: vi daranno tutto ciò di cui ora avete bisogno.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna vi rema contro, causando malumori in casa: il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di muovervi e di stare in compagnia.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Gli influssi positivi della Luna sono una benedizione per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna… Domani tutto o quasi tutto si appianerà.

Acquario (21/1 – 19/2) – Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Datevi da fare per risolverlo definitivamente.

Pesci (20/2 – 20/3) – Potrà essere una giornata serena, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra il dovere e l’affidabilità e l’irresistibile voglia di evasione.

