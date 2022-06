laura-freddi-sconcertata-dalle-sue-parole:-“era-una-fre**a-pazzesca”,-poi-si-scusa

La showgirl Laura Freddi riceve una doccia fredda in diretta: ammissione da togliere il fiato nello studio di RAI 1.

La showgirl Laura Freddi da diversi anni è scomparsa dai radar televisivi: la sua ultima esperienza in Mediaset risale al 2016, quando concorse nel cast del “Grande Fratello Vip”, qualificandosi quinta. La celebre soubrette nel 2020 è diventata testimonial del progetto “City for kids”, battezzando poi il format “Mamma che c’è”.

Nello stesso anno è stata ospite del suo ex Paolo Bonolis a “Casa sdl”, ove è stata intervistata dalla sua attuale moglie Sonia Bruganelli. Le due sembrano essere in ottimi rapporti, come hanno dimostrato ieri ai microfoni di Serena Bortone, ospiti a “Oggi è un altro giorno”. La duplice intervista ha riservato alcuni momenti molto divertenti, collezionando anche una chicca a uso e consumo dei telespettatori.

Sonia Bruganelli su Laura Freddi: “Era una fre*na pazzesca!”

I rapporti tra attuali compagne ed ex fidanzate non sono notoriamente distesi: Laura Freddi e Sonia Bruganelli, invece, hanno dato esempio del contrario nello studio di Serena Bortone. Gli autori di “Oggi è un altro giorno”, infatti, hanno voluto entrambe nel parterre di Serena Bortone, e le due showgirl hanno dato vita ad un teatrino molto complice ed esuberante.

Sonia Bruganelli ha ammesso apertamente le sue iniziali insicurezze verso l’ex fidanzata di Paolo Bonolis: “Pensa che secondo me – e qui lo dico e neanche lo nego – ma secondo me lei era la donna per lui, dico la verità. Ti giuro!”. Laura Freddi ha quindi interloquito: “No dai, non dirle queste cose non è vero. Sai cosa? A quell’età ero una ragazzina, non ero proprio una donna!“. Serena Bortone a quel punto si è incuriosita: “Ma voi siete sempre state così amiche?“.

Sonia Bruganelli ha risolto il suo interrogativo, replicando: “No, non siamo sempre state amiche. Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a vent’anni era una fre**a pazzesca! Ops! Una bella ragazza! Io alta un barattolo e tutti i giornali facevano lui e lei. Caspita l’ho odiata! L’ho odiata per un sacco di tempo! Poi l’ho conosciuta ed ho detto ‘Ma è un gattino!’… Allora non la odio più!”. Sembra che la rivalità in amore sia stata ampiamente superata: le due soubrette hanno dato prova di una complicità non comune: Laura Freddi è dichiaratamente amica della coppia Bonolis-Bruganelli. Le vedremo insieme in un prossimo progetto televisivo?

