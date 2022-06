Guendalina non lo nasconde più: “Sono terrorizzata”, ha lasciato tutti senza parole [VIDEO]

Bomba in arrivo da Guendalina Tavassi: il nuovo arrivo scombinerà le carte in tavola a Playa Rinovada.

La Conquistadoras Mercedesz Henger ha avuto un trascorso quanto meno burrascoso a “L’Isola dei Famosi”. Questo è il suo secondo tentativo come naufraga: la celebre figlia d’arte aveva infatti già tentato la vittoria del format nel 2015, senza ottenere risultati apprezzabili.

In questa sua nuova avventura, Mercedesz ha dimostrato di covare un interesse sentimentale nei confronti del verace Edoardo Tavassi, ma le sue attenzioni sono finite nel mirino dei rumors. Sembra infatti che la bionda isolana abbia in sospeso una relazione con il suo ex, e persino Edoardo ha preferito agire con cautela nei suoi confronti.

Nelle prossime ore si profilano due ingressi bomba nel format, arrivi che mineranno prevedibilmente gli equilibri preesistenti. Una delle naufraghe in arrivo a Cayo Cochinos potrebbe dare l’ultimo colpo di reni alla già osteggiata Mercedesz, almeno secondo il parere di Guendalina Tavassi: di chi si tratta?

Mercedesz Henger, la temuta rivale è in arrivo: si mette male a Playa Rinovada

La puntata di domani saluterà l’arrivo a Playa Rinovada delle amazzoni Vera Gemma e dell’influencer Soleil Sorge. Proprio a quest’ultima Guendalina Tavassi dedica una riflessione durante un’ospitata a “Pomeriggio 5”.

Barbara D’Urso, infatti, ha chiesto all’ex naufraga di commentare l’ingresso delle esplosive new-entry e, a tal proposito, Guendalina ha le idee assai chiare. Di Mercedesz ha detto: “Non mi fido. Non mi fido, perché non capisco quanto ci marci, e quanto realmente sia interessata ad Edoardo. Soprattutto perché dice che gli piace con quel ciuffetto che gli è rimasto in testa, quindi ha proprio aumentato i miei dubbi…“.

Edoardo è infatti reduce da un drastico taglio di capelli, effettuato dall’amica Carmen Di Pietro, pur di consentire ai compagni un lauto pasto. Un ciuffo di capelli è rimasto indenne dal clamoroso scalpo proprio in memoria della sorella, la quale confessa a Barbara D’Urso un’ulteriore indiscrezione. “Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrare Soleil. E io so che Edoardo è innamorato perso di Soleil… E quindi sono terrorizzata: ora che si stanno unendo, arriva lei, ed Edoardo è finito…“.

Fermi tutti! Edoardo Tavassi innamorato della mia amata Soleil?? E l’altra mia amata Memi?? Aiuto! #isola pic.twitter.com/feQcRQEUnD — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) June 1, 2022

Quale sarà il destino della relazione tra Mercedesz ed Edoardo? Sappiamo bene che l’ex gieffina Soleil Sorge serba la dote di scombinare la carte in tavola: nuovi scandali a Playa Rinovada?

