carlo-conti-senza-filtri:-“le-mie-biondine!”.-il-commento-rivela-tutto

Il conduttore di Rai1 non si trattiene e si lascia andare a un commento dalla tenerezza senza precedenti. Parole inconfondibili

È uno dei volti più amati dalla Rai, nonché conduttore storico di alcuni dei programmi più seguiti. Carlo Conti, infatti, vanta numerosissimi successi con i suoi programmi in prima serata. Uno dei più seguiti è “Tale e Quale Show“, in cui personaggi famosi della televisione devono interpretare in tutto e per tutto famosi cantanti e artisti di tutto il mondo.

Nelle ultime ore, Carlo Conti si è lasciato andare a un commento profondo e dolce verso due colleghe della televisione, che rivela tutto l’affetto che si cela dietro alla collaborazione lavorativa. Ecco cos’è successo.

Carlo Conti non si frena, il commento è dolcissimo

Uno dei rapporti che ha più segnato la professionalità e la persona di Carlo Conti è quello con Fabrizio Frizzi. I due conduttori si sono conosciuti negli ambienti Rai e han dato vita a una profonda amicizia, fatta di supporto sia personale che lavorativo. Condividevano, infatti, la conduzione de L’Eredità, che si alternavano in uno scambio giocoso e divertente. La malattia, però, ha portato via prematuramente Fabrizio Frizzi e i mesi a seguire la sua dipartita sono stati molto duri per Carlo Conti.

Il conduttore fiorentino, infatti, si è trovato forzatamente a dover portare avanti la trasmissione che aveva coccolato e fatto compagnia all’amico nei suoi ultimi mesi di vita, L’Eredità. Dopo questa esperienza, però, ha voluto lasciarla definitivamente e a portarla avanti è stato Flavio Insinna, che la conduce ancora oggi. Per Carlo Conti, quindi, è iniziata una nuova partentesi televisiva fatta di nuove esperienze come lo show “The Band“, appena concluso su Rai1.

Due colleghe che hanno fin dal primo momento sostenuto Carlo Conti nel periodo difficile dopo la morte dell’amico sono Mara Venier e Antonella Clerici, anche loro strette amiche di Fabrizio. Carlo Conti, nelle ultime ore, non è riuscito a trattenere tutta la sua tenerezza nei loro confronti, addirittura aumentata nell’ultimo periodo, in cui si son dovuti tutti e tre fare forza per la perdita subita. Mara Venier, infatti, è andata come ospite nella trasmissione di Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno“. Le due han quindi postato una fotografia insieme sui social e Carlo Conti, senza filtri, ha commentato: “Le mie biondine!“, con le emoticon dei baci.

Il rapporto tra i tre conduttori, quindi, va ben oltre la collaborazione televisiva e professionale ed è un bell’esempio per tutti, sia dentro l’ambiente professionale che fuori.

