Amici21 | Ex concorrente esplode di nervoso: “Prova a cantarla tu!”. Subisce un attacco subdolo

Un ex volto di Amici21 non è riuscito a trattenersi e il suo commento fa esplodere il caso. Volano parole pesantissime

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, della squadra di Rudy Zerbi. Quest’anno, però, erano diversi i concorrenti che sembravano candidati alla vittoria, le cui voci e i cui passi di danza ammaliavano tutti ogni volta. In finale, infatti, sono arrivati quasi tutti i preferiti del pubblico, tra cui il super favorito Alex.

Nonostante non abbia vinto, oggi il concorrente della squadra di Lorella Cuccarini sta avendo un grandissimo successo, così come gli altri finalisti. Ed è proprio in difesa di uno di loro che un ex concorrente si è scagliato, sui social: il suo commento è durissimo, così come la sua reazione. Ecco cos’è successo.

Amici21: LDA contro tutti

Dentro la scuola di Amici non nasce solo il talento, ma anche l’amore e l’amicizia. Anche quest’anno, infatti, Amici21 è stato teatro di grandi storie di conoscenze, approfondimenti e relazioni. Dal talent show di Maria de Filippi sono ben due le coppie che ne sono uscite fidanzate: si tratta di Sissi con Dario e Serena con Albe, ancora oggi innamoratissimi.

Non solo l’amore, però, ha caratterizzato Amici21. Tra una lezione e l’altra, infatti, son nate anche splendide e forti amicizie soprattutto tra i cantanti. Ad essersi legati in modo particolare sono Alex, Luigi, LDA ed Albe, tre dei quali sono arrivati sino alla finale. Ed è proprio in nome dell’amicizia che LDA si è lasciato andare a un durissimo sfogo.

Nelle ultime ore, su Twitter sta circolando un video in cui Alex, durante il Battiti Live – On The Road a Manfredonia, stona durante l’esecuzione di un suo brano. Il cantante ha una voce calda e avvolgente, la cui precisione durante il talent show ha sconvolto tutti, giudici interni ed esterni compresi. La stonatura e il video che la immortala, però, sono state commentate con parole molto dure da alcuni telespettatori.

LDA, amico e collega di Alex, non è riuscito a contenere il suo nervosismo per questo video così in circolazione, come a mettere sotto cattiva luce Alex. Il suo commento, quindi, è arrivato in brevissimo tempo:

ma lucchetto che difende alex per favore😭 pic.twitter.com/qZTLxgfdHO — Rachele🎈 (@Rac915) May 30, 2022

LDA non ha quindi usato mezzi termini e ha sottolineato la bravura dell’amico ma, soprattutto, la difficoltà della canzone. Un commento e un amico di cui, sicuramente, Alex andrà molto fiero.

