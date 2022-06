“addio-al-bollo-auto-dal-31-ottobre”.-occhio-a-questa-frase,-ecco-come-stanno-davvero-le-cose

“Addio al bollo auto dal 31 ottobre”. Questa frase negli ultimi tempi gira parecchio sul web vendendo un’illusione a milioni di contribuenti che sperano nella revoca della tassa automobilistica. Ma c’è qualcosa di vero in tutto ciò? Proviamo a fare chiarezza e a capire come stanno davvero le cose. Di fatto al 31 ottobre del 2021 scadeva il termine per sanare con il saldo e stralcio le posizioni di quei contribuenti che hanno una cartella non pagata con una data che va dal 2000 al 2010.

Un provvedimento inserito nel decreto Sostegni bis del 22 luglio 2021. Una agevolazione prevista per tutte le cartelle esattoriali non superiori ai 5000 euro. E dunque in questo pacchetto rientravano anche i bolli auto non pagati. Dunque non ci sarà alcun addio al bollo auto il prossimo 31 ottobre, la tassa automobilistica resta e non va certo in soffitta. Anzi, è opportuno ricordare che l’imposta va pagata secondo le regole delle varie Regioni che hanno un calendario preciso per le scadenze.

Va detto che qualcuno davvero potrà dire addio al bollo auto: si tratta di tutti quei proprietari di auto elettriche che in diverse regioni godranno dell’agevolazione prevista per alcuni veicoli con l’esonero del pagamento della tassa. Insomma fate molta attenzione alle fake news sul bollo auto, potrebbero costarvi una pesante multa.