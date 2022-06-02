attualità

Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента

by redazione
2 Giugno 2022
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Проект-РИА-Новости-завоевал-Национальную-Премию-интернет-контента

Всенародная акция в поддержку российских медиков в борьбе с COVID-19 “Пожалуйста, дышите!”, инициированная РИА Новости, стала победителем Национальной премии интернет-контента в номинации “Герои нашего времени”. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в четверг на площадке Music Media Dome. Награду представителям медиагруппы, директору по дизайну коммуникаций и рекламы Глебу Киселёву и начальнику управления Дирекции по коммуникациям Алисе Белановской, вручал российский врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко.

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