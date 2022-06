Trasporto di animali in macchina | Non fate questo errore: MULTA fino a 311 euro

Portare i propri amici animali in macchina con sé e a volte necessario. Attenzione però a questi dettagli: la multa è salatissima

Sono diverse le situazioni in cui si è costretti a caricare in auto il proprio animale domestico. Che sia spiacevole come un’improvvisa visita dal veterinario o allegra come una vacanza o gita fuori porta, per spostare il proprio animale è necessaria tutta una serie di accorgimenti molto importanti.

Sebbene alcuni siano ben noti a tutti i possessori di animali, altri invece sono più sconosciuti ma il loro mancato rispetto può costare molto caro: ecco cosa non si deve assolutamente fare.

Animali in auto: cosa non fare e cosa non dimenticare

Innanzitutto, la prima regola riguarda il numero di animali ammesso in un auto. In Italia è consentito, in auto, il solo trasporto di animali domestici. Se si tratta di più di uno è necessario custodirli negli appositi trasportini oppure, se la propria auto lo dispone, è sufficiente chiuderli nel vano posteriore appositamente diviso da una rete o un altro mezzo idoneo.

Gli animali devono essere messi in un contenitore adatto sia a farli sentire bene, quindi arieggiato e aperto sull’esterno così da vedere l’ambiente, sia sicuro per il guidatore. Il trasportino deve essere sufficientemente grande in modo da consentire all’animale di muoversi al suo interno. È quindi assolutamente vietato lasciare un animale libero per l’automobile senza contenimento. Un dettaglio molto importante riguarda i documenti dell’animale: è severamente vietato, all’interno dell’Unione Europea, trasportare un cane senza i suoi documenti e, in particolare, il Passaporto per Animali Domestici. La multa può infatti andare da € 78 a € 311. Alla multa, inoltre, si può incorrere nel decurtamento di 1 punto dalla patente di guida.

Per il trasporto in auto di animali, inoltre, è severamente vietato usare le cinture di sicurezza per le persone. Nei negozi specializzati vendono cinture apposta per i cani, imbragature da agganciare alle cinture del veicolo. Queste hanno una chiusura universale e si adattano a qualsiasi tipo di veicolo; ne esistono inoltre di diverse dimensioni, in base alla necessità dell’animale. Nel caso di gatti, invece, non li si deve assolutamente vietare.

In generale, è bene cercare di non stressare troppo i propri animali durante gli spostamenti in macchina. Attenzione quindi alla temperatura dell’abitacolo e alla sua areazione: da evitare grossi sbalzi di temperatura. È inoltre importante tenere il cane o il gatto ben idratato e fermarsi ogni paio d’ore, per farlo scendere dall’auto e farlo muovere.

