torcicollo-e-tensioni-muscolari:-usa-subito-questo-rimedio-fai-da-te

Il torcicollo e i dolori muscolari sono fenomeni dolorosi che impediscono la piena mobilità di testa e spalle: ecco il rimedio bomba fai-da-te.

Uno stile di vita stressante e sedentario, abbinato a posture scorrette e reiterate, possono creare problemi a carico di collo e spalle. Anche l’aria condizionata non aiuta, specialmente d’estate: la prolungata esposizione a correnti di aria fredda localizzata può irrigidire completamente la muscolatura, provocando dolorose contratture.

Esiste però un rimedio efficacissimo, low-cost e completamente naturale: se ciò non bastasse, potete fabbricarlo artigianalmente voi a casa vostra. Pensate: basterà sgranocchiare fragranti ciliegie di stagione!

Torcicollo: noccioli di ciliegia in pole-position

Esistono in commercio parecchi unguenti e pomate da applicare localmente nelle zone contratte oltre che, naturalmente, un vasto assortimento di antinfiammatori e dispositivi medici dedicati. Prima di svenarci con costosi prodotti farmaceutici dall’efficacia passeggera, prendete in considerazione questo rimedio completamente naturale, e facilissimo da utilizzare.

La primavera inoltrata è sinonimo di florida fioritura e maturazione nella pianta del ciliegio: in questo periodo i rami di questa pianta grondano succosi frutti rossi. Che voi li cogliate dal vostro giardino, oppure li recuperiate dal fruttivendolo di fiducia, l’incetta di questi frutti non potrà che apportarvi benefici. Le ciliegie sono infatti ricche di antiossidanti, serbano proprietà antinfiammatorie, e contribuiscono a proteggere il sistema cardiovascolare.

Se pensate che le proprietà di questo frutto si fermino qui, vi sbagliate. Non gettate via i noccioli delle ciliegie che avete consumato: essi si riveleranno infatti una soluzione efficace per combattere torcicollo e tensioni muscolari! Basterà infatti cucire un sacchettino in cotone resistente (potete usare anche una vecchia federa) dalla forma tubolare, e imbottirlo abbondantemente con i noccioli precedentemente lavati e asciugati. Dopo aver accuratamente cucito l’estremità aperta del sacchetto, procedete con questa operazione. Inumidite la stoffa su entrambi i lati del vostro cuscino, e ponetelo in microonde per 2-3 minuti a 500 Watt. La stessa procedura potete attuarla con il forno tradizionale, a patto di regolare la temperatura sugli 80°, per un massimo di 10 minuti.

Quando il cuscino risulterà sufficientemente caldo, ponetelo sulla zona del collo e delle spalle per almeno mezz’ora. I noccioli di ciliegio hanno infatti la capacità di assorbire l’umidità in eccesso dalle ossa, provvedendo anche ad emanare un calore benefico sulle zone contratte. Potete ripetere questo rituale anche una o due volte al giorno e, a differenza di farmaci o lozioni, la durata dei cuscini è pressoché illimitata.

Se il cucito non è il vostro forte

Nel caso non disponiate del tempo o dell’abilità necessari per confezionare il cuscino di noccioli di ciliegia, potete facilmente acquistarlo on-line. Sono disponibili infatti moltissimi formati, adatti agli impieghi più svariati. Tubolari, specifici per il collo e le spalle, oppure quadrati, adatti a dolori mestruali o ad applicazioni sugli arti. Il costo è relativamente ridotto, e i benefici derivanti semplicemente incredibili!

